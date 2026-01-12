[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 12일 (월요일) 아파트 매매는 동북방으로 추진하세요

96년생 외적인 문제 때문에 어려움이 따른다. 84년생 새로운 사업에 착수하면 고비를 넘겨야 한다. 72년생 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다. 60년생 자존심의 상처는 원망으로 발전한다. 48년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요. 36년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

97년생 오해는 바로바로 푸는 것이 좋다. 85년생 불순한 제의를 받아도 응하지 말라. 73년생 일이 풀리지 않아 고심이 온다. 61년생 간발의 차로 선두와 격차가 벌어질 수 있다. 49년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수. 37년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.

98년생 자존심의 상처는 원망으로 발전한다. 86년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다. 74년생 어수선하면 중요한 약속을 잊어버린다. 62년생 자신에 대한 회의감에 빠질 수 있는 시기다. 50년생 재정문제는 황씨 진씨 채씨에 부탁하세요. 38년생 곪은 것은 겉으로 드러내는 것이 바람직하다.

99년생 그대로 보여주는 모습이 보기도 좋다. 87년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다. 75년생 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다. 63년생 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 51년생 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 39년생 개인적인 감정은 뒤로 미루어라.

00년생 음주로 운전에 조심할 것. 실수의 운이다. 88년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 76년생 밝고 환한 얼굴로 사람들을 대하라. 64년생 주변여건이 성숙되지 않았다면 자제하라. 52년생 자기 중심이 확고하면 쓰러지지 않는다. 40년생 금기시하는 사안을 행한다면 구설이 따른다. 28년생 남의 일과 말에 너무 신경쓰지 마라.

01년생 배가 암초를 만난 격이다. 89년생 머뭇거리다가 결국 시기를 놓친다. 77년생 집요하게 파고들면 해결책이 있다. 65년생 난간을 피해 돌아가지만 그 곳도 낭떠러지다. 53년생 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다. 41년생 금전융통은 석씨 이씨 유씨에 부탁하세요. 29년생 자신에 대한 회의감에 빠질 수 있는 시기다.

02년생 이성친구의 금전 때문에 신경쓰는 운이다. 90년생 항상 오늘만을 위하여 일을 하라. 78년생 직장인은 실적이 없어 심란한 시기. 66년생 마음을 열고 상대를 받아들여라. 54년생 외부적인 영향으로 인한 변화는 이롭지 않다. 42년생 상가나 건물매매는 북남방으로 추진하세요. 30년생 확인되지 않은 것을 잡으려는 것은 위험하다.

03년생 만용을 부리는 일은 금해야 한다. 91년생 운이 계속될 것이라는 생각은 버려라. 79년생 다른 사람의 기술을 내것으로 만들어라. 67년생 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라. 55년생 많다고 모두 좋은 것도 아니다. 43년생 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있다. 31년생 생소한 장소에 가지 말고 안전에 주의하라.

04년생 약속이 인생의 기본이다 약속을 지키라. 92년생 일에 편승하고 거스르는 사람를 피하라. 80년생 무엇을 취하고 버려야할지 판단해라. 68년생 상대와 이야기하려면 안도감을 심어주어라. 56년생 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라. 44년생 신용문제 재정문제는 좋은 소식이 있는 운이다. 32년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수다.

05년생 마음맞은 선배와 대화하면 걱정이 풀린다. 93년생 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다. 81년생 시간이 지나야 될 일은 느긋하게 하라. 69년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다. 57년생 자신의 권위를 내세우면 구설이 온다. 45년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다. 33년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다.

06년생 서남방이 금전융통이 된다. 94년생 설상가상이 가장 위험하다. 82년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다. 70년생 주변의 오해를 풀고 신용을 회복하라. 58년생 소극적인 대응으로 오해를 받는다. 46년생 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다. 34년생 어수선한 분위기에 어울리면 약속을 잊는다.

95년생 사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다. 83년생 인연이란 강물이 흐르는 것과 같다. 71년생 신선한 충격이 기대되는 시기다. 59년생 공적인 자리에서 개인적인 이야기는 삼가라. 47년생 불성실한 사람은 과감하게 정리하라. 35년생 오랜 바람이 드디어 이루어진다.

백운철학원

