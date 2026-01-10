李 대통령 “‘K자형 성장’이란 중대 도전 직면…대도약 통한 성장 과실 모두 함께 나눠야”

이재명 대통령은 9일 “성장의 양극화는 단순한 경기의 차이가 아닌 경제 시스템이 던지는 구조적 질문”이라며 “이를 무겁게 받아들여야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 정부 부처를 향해 “대도약을 통한 성장의 과실을 모두가 함께 나누고, 국가가 성장한 만큼 국민 모두가 함께 성장할 수 있도록 정책적 노력을 강화해야 한다”고도 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘2026년 경제성장전략 국민보고회’에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “(한국은) 과거와 다른 소위 ‘K자형 성장’이라는 중대한 도전에 직면해있는 상황”이라고 진단했다. 이어 “외형과 지표만 놓고 보면 우리 경제는 분명히 지난해보다 나아질 것”이라면서도 “다수의 국민들께서 변화를 체감하지 못하는 상황이 발생할 가능성이 높다”고 지적했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

성장의 양극화가 청년 세대에 더 큰 어려움으로 닥칠 것이라는 점도 짚었다. 이 대통령은 “무엇보다 K자형 성장의 그늘이 미래를 짊어지는 청년 세대에 집중되고 있는 이 현실은 청년 문제를 넘어서 한국 경제의 장기적인 미래 성장 동력을 위협하는 것이기도 하다”고 했다. 그러면서 “노동시장 밖으로 밀려난 40만명이 넘는 청년들은 기업으로부터 경력을 요구받는데, 정작 그 출발선은 누구도 책임지지 않고 있는 상황”이라며 “다음 세대가 현 상황에 절망해서 희망의 끈마저 놓지 않을까 걱정된다”고 언급했다.

이 대통령은 “고용절벽에 내몰린 우리 청년들의 현실을 국가적 위기로 엄중하게 인식하고, 국가 역량을 총동원한 특단의 대책을 마련해야 할 것”이라며 “정부는 지금의 정책만으로 충분한지 근본적으로 재점검하고, 기존 틀에 얽매이지 않는 정책적 상상력을 바탕으로 신속하게 대응함으로써 실효성 있는 방안을 강구해달라”고 주문했다.

이날 발표된 ‘2026년 경제성장전략’에는 △거시경제 적극 관리 △잠재성장률 반등 △국민균형성장 및 양극화 극복 △대도약 기반 강화 등 4대 분야 15대 과제, 50대 세부 추진 과제가 담겼다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 류진 한국경제인협회장과 대화하고 있다. 왼쪽부터 김정수 삼양식품 부회장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 류진 한국경제인협회장, 김민석 국무총리, 이 대통령, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김기문 중소기업중앙회장, 한정애 더불어민주당 정책위의장, 이선정 CJ올리브영 대표이사. 연합뉴스

이 대통령은 “올해는 모든 분야에서 성장을 이뤄내는 대한민국 대도약의 원년이 돼야 한다”며 “올해는 이재명정부가 경제 운영에 제대로 책임지는 첫해라고 할 수 있다. 다행히 지난해에는 무너진 민생경제를 다시 일으켜 세우며 본격적인 성장을 준비했다”고 설명했다. 이어 “올해 경제 상황은 잠재성장률을 약간 상회하는 2% 정도의 성장을 예상하고 있다”며 “특히 반도체 등 전략 산업 육성과 금융시장 정상화 정책들은 우리 경제의 강점을 한층 강화하고, 새로운 도약으로 이끌어낼 것으로 믿는다”고 말했다.

