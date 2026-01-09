[속보] 靑, 한일정상회담서 ‘조세이 탄광’ 등 과거사 문제 논의…“인도적 협력 강화”

이재명 대통령이 지난 2025년 10월 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리를 맞이하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 13일부터 14일까지 1박 2일 일정으로 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖는다.

한일 양국은 회담에서 조세이 탄광 수몰 사고 등 과거사 문제에 대한 인도적 차원의 협력을 강화하는 방안을 논의할 예정이다.

위성락 국가안보실장은 9일 오후 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령의 방일 일정과 의제 등에 대해 설명했다.

위 실장은 이번 방일의 주요 성과 목표 중 하나로 과거사 문제에 대한 인도적 차원의 협력 강화를 제시했다.

위 실장은 “조세이 탄광 등 과거사 문제에서 한일 양국이 인도적 측면의 협력을 강화할 수 있는 계기로 삼고자 한다”고 말했다.

구체적으로는 “(조세이 탄광 사고) 유해 DNA 조사 등에서 새로운 진전을 모색하고 있다”고 설명했다.

실질적 협력 관계 강화 방안도 의제에 오른다.

지식재산권 보호와 인공지능(AI) 등 미래 산업 분야를 비롯해 스캠 등 초국가 범죄 대응, 사회 문제 해결을 위한 인적 교류 확대 방안 등이 논의될 예정이다.

아울러 한반도 문제를 포함해 지역 및 글로벌 현안 관련 협력도 강화될 전망이다.

위 실장은 “일본은 역내 평화, 안정, 번영을 위한 중요한 협력 파트너로서 급변하는 국제 정세 속에서 양국 정상 간 지역 및 글로벌 현안 관련 긴밀한 소통으로 양국 간 협력이 심화될 것으로 기대한다”고 했다.

이 대통령은 도착 당일인 13일 오후 다카이치 총리와 만나 소수 인사만이 배석하는 단독 및 확대회담을 갖고 공동 언론 발표를 진행한다. 이후 1대1 환담과 만찬까지 이어지는 일정을 함께 한다.

둘째 날인 14일에는 양국 정상의 친교 일정도 예정돼 있다. 14일 오전에는 양 정상이 현지 대표 문화유적인 ‘호류지’를 함께 시찰하는 친교 일정을 가질 예정이다.

이후 이 대통령은 오사카 등 간사이 지역 동포들과 간담회를 가진 뒤 귀국할 예정이다.

