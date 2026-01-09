장재훈 현대차 부회장 “로봇 생태계 구축 속도가 중요” [CES 2026]

장재훈 현대차그룹 부회장은 그룹의 인공지능(AI) 로보틱스 전략에 대해 속도가 중요하다고 강조했다. 현대차그룹은 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개하고 모빌리티를 넘어 ‘피지컬 AI’ 선도 기업으로의 행보를 본격화했다.

장재훈 현대차그룹 부회장이 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀에 마련된 ‘CES 2026’ 현대차그룹 부스에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 현대차그룹 제공

장 부회장은 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 마련된 CES 2026 현대차그룹 부스를 둘러본 뒤 “생태계 구축의 속도가 중요하다”며 “속도에 (성패가) 달려 있기 때문에 전사가 여기에 달라붙어야 한다”고 말했다.

그는 “AI 얘기는 수년 전부터 나왔지만, 이번 CES를 통해 실제 데이터를 갖고 이 부분을 정리할 수 있는지 보기 위해 그룹사의 힘을 모아봤다”며 “(각 계열사가) AI로 전환하는 전략을 전체적으로 발표할 수 있어서 좋았다”고 말했다.

이번 CES에서 존재감을 과시한 중국 로봇 기업들에 대한 경계도 늦추지 않았다. 장 부회장은 “중국도 워낙 로봇을 강조하고 있어서 시기적으로도 상당히 (로봇에) 주목해야 한다”고 했다.

아틀라스를 개발한 그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 중국과의 경쟁에 자신감을 드러냈다. 잭 재코우스키 보스턴다이내믹스 아틀라스 개발 총괄은 인터뷰에서 “로봇이 실제 산업현장에서 어떤 업무를 수행할 수 있는지가 핵심”이라며 “현장에서 아무것도 하지 않고 걸어 다니거나 쿵후만 선보인다면 경제적 효용을 가져다주지 않는다”고 주장했다.

장 부회장은 가정용 로봇과 관련해선 “안전을 검증한 뒤 B2B(기업간거래)에서 B2C(기업과 소비자 간 거래)로 가는 게 맞는다고 본다”며 “소비자에게 바로 가는 것이 아니라 공장 환경에서 써보고 산업 전체로 갈 수 있다”고 했다.

전날 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동에 대해선 “예방 차원이었고 격려하는 분위기였다. 구체적으로는 드릴 말씀이 없다”고 말을 아꼈다.

장 부회장은 이날 현대차그룹 외에도 퀄컴, 웨이모, 캐터필러, 두산 등의 부스를 방문했다.

