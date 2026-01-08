'나혼산' 전현무 "작정하고 긁어모았다"…'트민남'다운 역대급 소장품 공개

MBC '나 혼자 산다'

'트민남'(트렌드에 민감한 남자) 호소인 전현무가 2026년 병오년을 맞아 개최한 '무지개 그랜드 바자회'서 기상천외한 소장품을 내놓아 무지개 멤버들을 놀래킨다.

오는 9일 방송되는 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 629회에서는 전현무, 기안84, 코드쿤스트가 주최하는 '무지개 그랜드 바자회' 현장이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 스틸컷에서는 전현무, 기안84, 코드쿤스트가 각자의 바자회 물품을 구경하고 정리하는 모습이 담겼다. 멤버들은 새해를 맞아 자신의 물품을 타인과 나누고 판매금 전액은 손길이 필요한 곳에 기부하기로 뜻을 모았다.

전현무는 "작정하고 집에 있는 것들을 다 긁어 모았다"며 바자회를 위해 '트민남'인 자신의 손을 탄 다채로운 물품들을 준비했다고 말했다.

맥시멀리스트답게 일반 차량으로는 부족해서 용달차까지 불러 기상천외한 바자회 물품을 실어온 전현무의 모습에 기안84와 코드 쿤스트는 놀람과 동시에 포복절도한다.

그런가하면 전현무는 바자회를 찾은 고객들을 위해 현장에서 직접 구운 빵을 웰컴 푸드로 준비하며 따뜻한 면모도 선보인다.

기안84는 러너답게 러닝화를 비롯한 각종 잡화 코너를 맡고, 코드쿤스트는 명품과 빈티지를 오가는 럭셔리 패션 편집숍을 담당한다. 과거 옷가게에서 일한 경험이 있는 코드쿤스트는 기안 84와 야심찬 '1+1' 전략까지 세우는 등 바자회 준비에 최선을 다한다.

특히, 이날 바자회에는 일반인을 비롯해 무지개 회원들과 특별한 인연이 있는 게스트들도 등장한다.

예고편에는 1층은 전자상가, 2층은 패션 편집샵으로 마련된 바자회 현장이 공개됐으며, '나 혼자 산다'의 역대급 신년 프로젝트다운 '무지개 그랜드 바자회'의 스케일에 관심이 집중된다.

2026년 신년맞이 대(大) 프로젝트 '무지개 그랜드 바자회'는 오는 9일 11시 10분 MBC '나 혼자 산다'에서 시청할 수 있다.

