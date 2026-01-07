中·日 갈등에 거리두기… “다툴 때 끼어들면 미움받아” [李대통령, 中 순방 간담회]

이재명 대통령은 중국과 일본의 갈등에 대해 한국이 개입할 여지는 크지 않으며, 상황이 잘 해결되길 바라며 지켜보겠다는 입장을 밝혔다. 시진핑 중국 국가주석이 최근 일어난 여러 국제 정세 관련해 한국의 외교적 입장 표명을 촉구한 것 아니냐는 분석에는 시 주석의 의도가 무엇이든 과대해석할 이유가 없다고 말했다.



이 대통령은 7일 중국 상하이에서 가진 한·중 정상회담 관련 간담회에서 주변국 관계에 대한 논의 결과를 이같이 설명했다. 최근 중국이 일본에 수출 금지 조치를 한 상황에서 양국 갈등을 중재할 의사가 있는지 묻자 이 대통령은 “때가 되고 상황이 되면 할 수 있는 역할을 찾아보겠다”며 당장 할 수 있는 일은 제한적이라고 답했다. 그러면서 “어른들이 실제 이유가 있어서 다툴 때 옆에서 끼어들면 양쪽으로부터 미움을 받을 수 있다”며 “정말 우리 역할이 필요하고 실효적일 때, 의미 있을 때 나서야지 그러지 않으면 별로 도움이 안 될 것”이라고 덧붙였다.



동북아 역사에 대해 이 대통령은 “동북아 지역에서 평화와 안정, 연대와 협력은 매우 중요하지만 한편으로 안타까운 역사를 갖고 있어 우려가 많다”며 “지금 문제가 되는 (중국 측) 수출 통제는 매우 복합적이고 뿌리 깊어 하나의 현상으로 설명할 수 없다”고 말했다. 이로 인해 한국에 미칠 영향으로는 “단기적으로 가공 수출에 연관이 있을 수도 있고 장기적으로 볼 때 어떤 영향을 미칠지도 속단하기 어렵다”며 “일단은 예의주시하며 어떤 상황을 직면하게 될지 면밀히 점검하는 단계”라고 설명했다. 구체적인 방향성을 말할 때라기보다는 갈등 해결을 희망한다는 정도로 거리를 뒀다.



이번 정상회담에서 시 주석이 “역사의 올바른 편에 서야 한다”며 우리 정부를 압박하는 듯한 발언을 한 데 대해선 깊은 의미를 부여하지 않는다는 취지로 답했다. 이 대통령은 “착하게 살자는 의미로 이해했고 공자 말씀으로 들었다”며 “특정한 의미를 부여하고 싶은 의도가 있는지 모르겠는데 우리가 역사적으로 바른 편에 서려고 노력해야 하는 건 맞지 않느냐”고 말했다. 이어 “특정 사안을 염두에 둔 것이라도 특별히 반응할 필요가 없으며, 공개 석상 얘기는 액면 그대로 받아주는 게 좋다”고 했다.



앞서 시 주석이 정상회담 모두발언에 포함한 이 문장은 도널드 트럼프 미국 행정부의 자국 우선주의 행보를 비판하며 한국이 중국 편에 서라는 요구일 것이란 해석이 나온 바 있다. 이 대통령은 시 주석과의 비공개 자리에서 “각 국가의 핵심적 이익이나 중대 관심사는 당연히 존중해야 하며, 서로 필요한 부분에서 타협하고 조정하는 게 국가 관계”라고 명확히 전달했다고 밝혔다. 존중받아야 할 한국의 핵심 이익으로는 “핵잠수함 문제가 그런 것 아니겠나”라고 예시를 들었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지