“실학자 박제가, 청나라와 교류 韓·中 벤처 연대로 미래 협력” [李대통령, 中 순방 간담회]

이재명 대통령은 국빈 방중 마지막 날인 7일 “한국의 벤처스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주할 것”이라고 강조했다.

中 휴머노이드 로봇과 악수 이재명 대통령이 7일 중국 상하이 ‘국제회의중심’에서 열린 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’ 행사에서 중국 기업 엣지봇의 휴머노이드 로봇과 악수하고 있다. 이 대통령은 “양국의 혁신 인재들이 서로의 머리를 맞대며 치열하게 고민하고 토론하는 모습을 더 자주 보고 싶다”고 말했다. 상하이=뉴스1

이 대통령은 이날 오전 상하이에서 열린 한·중 벤처 스타트업 서밋에서 “양국의 혁신 인재들이 서로의 머리를 맞대며 치열하게 고민하고 토론하는 모습을 더 자주 보고 싶다”며 이같이 밝혔다.

이번 행사는 양국 벤처스타트업 창업 생태계 협력 기반과 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위해 열렸다. 양국 정부 고위급 인사와 유망 창업기업, 벤처캐피털(VC) 등 벤처스타트업 관계자 약 400명이 참석했다. 행사는 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’, ‘한·중 투자 콘퍼런스’, ‘한·중 비즈니스 밋업’ 등으로 구성됐으며, 중국 진출을 희망하는 국내 우수 스타트업의 제품·기술 전시도 함께 이뤄졌다.



이 대통령은 “혁신은 어느 한 국가의 전유물이 아니고 또 독자적인 기술력만으로 완성되지도 않는다”며 “조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰다”고 말했다. 이 대통령은 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’에 직접 참여해 참석자들과 활발하게 소통을 이어가기도 했다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지 시간) 상하이 상해국제회의중심에서 열린 한-중 벤처스타트업 서밋에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

중국의 신흥 인공지능(AI) 4대 기업 중 하나인 ‘미니맥스’ 옌쥔제 대표는 행사에서 혁신적 기술의 중요성과 양국 기업 간의 협력 필요성을 강조했다고 강유정 청와대 대변인이 브리핑을 통해 전했다. ‘초상은행국제’(CMBI)의 훠젠쥔 대표는 중국 투자자들의 관점에서 본 한국 스타트업들의 강점을 설명하고, 중국 글로벌펀드를 통한 벤처투자 분야에서의 한·중 협력 계획을 내놓았다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 독립유공자 후손들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “서로에게 부족한 부분을 메워가면서도 또 한편 경쟁하고, 경쟁 속에서 더 나은 상황을 만들어내는 협력 관계를 구축하는 것이 한·중 관계의 미래의 모습이 아닐까 생각한다”고 했다. 양국 창업벤처스타트업 생태계의 연결을 적극 지원하겠다는 의지도 표명했다. 이 대통령은 “양국의 협력과 성장을 위한 오늘의 만남이 여기서 그치지 않고, 지속적인 교류로 이어지길 바란다”며 “대한민국 정부는 국경이라는 장벽 없이 마음껏 도전하고 꿈을 펼칠 수 있는 벤처스타트업 생태계를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 3박4일간의 국빈 방중 마지막 일정으로는 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문해 독립운동가의 희생과 헌신을 기렸다.

