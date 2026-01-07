세계일보

“실학자 박제가, 청나라와 교류 韓·中 벤처 연대로 미래 협력” [李대통령, 中 순방 간담회]

입력 : 2026-01-07 18:23:25 수정 : 2026-01-07 18:23:24
이강진 기자 jin@segye.com

李, 상하이 스타트업 서밋 참석
“양국 인재 치열한 토론 보고싶어”
임시정부 청사 방문… 방중 마무리

이재명 대통령은 국빈 방중 마지막 날인 7일 “한국의 벤처스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주할 것”이라고 강조했다.

中 휴머노이드 로봇과 악수 이재명 대통령이 7일 중국 상하이 ‘국제회의중심’에서 열린 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’ 행사에서 중국 기업 엣지봇의 휴머노이드 로봇과 악수하고 있다. 이 대통령은 “양국의 혁신 인재들이 서로의 머리를 맞대며 치열하게 고민하고 토론하는 모습을 더 자주 보고 싶다”고 말했다. 상하이=뉴스1

이 대통령은 이날 오전 상하이에서 열린 한·중 벤처 스타트업 서밋에서 “양국의 혁신 인재들이 서로의 머리를 맞대며 치열하게 고민하고 토론하는 모습을 더 자주 보고 싶다”며 이같이 밝혔다.

 

이번 행사는 양국 벤처스타트업 창업 생태계 협력 기반과 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위해 열렸다. 양국 정부 고위급 인사와 유망 창업기업, 벤처캐피털(VC) 등 벤처스타트업 관계자 약 400명이 참석했다. 행사는 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’, ‘한·중 투자 콘퍼런스’, ‘한·중 비즈니스 밋업’ 등으로 구성됐으며, 중국 진출을 희망하는 국내 우수 스타트업의 제품·기술 전시도 함께 이뤄졌다.

이 대통령은 “혁신은 어느 한 국가의 전유물이 아니고 또 독자적인 기술력만으로 완성되지도 않는다”며 “조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰다”고 말했다. 이 대통령은 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’에 직접 참여해 참석자들과 활발하게 소통을 이어가기도 했다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지 시간) 상하이 상해국제회의중심에서 열린 한-중 벤처스타트업 서밋에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

중국의 신흥 인공지능(AI) 4대 기업 중 하나인 ‘미니맥스’ 옌쥔제 대표는 행사에서 혁신적 기술의 중요성과 양국 기업 간의 협력 필요성을 강조했다고 강유정 청와대 대변인이 브리핑을 통해 전했다. ‘초상은행국제’(CMBI)의 훠젠쥔 대표는 중국 투자자들의 관점에서 본 한국 스타트업들의 강점을 설명하고, 중국 글로벌펀드를 통한 벤처투자 분야에서의 한·중 협력 계획을 내놓았다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 독립유공자 후손들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “서로에게 부족한 부분을 메워가면서도 또 한편 경쟁하고, 경쟁 속에서 더 나은 상황을 만들어내는 협력 관계를 구축하는 것이 한·중 관계의 미래의 모습이 아닐까 생각한다”고 했다. 양국 창업벤처스타트업 생태계의 연결을 적극 지원하겠다는 의지도 표명했다. 이 대통령은 “양국의 협력과 성장을 위한 오늘의 만남이 여기서 그치지 않고, 지속적인 교류로 이어지길 바란다”며 “대한민국 정부는 국경이라는 장벽 없이 마음껏 도전하고 꿈을 펼칠 수 있는 벤처스타트업 생태계를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 3박4일간의 국빈 방중 마지막 일정으로는 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문해 독립운동가의 희생과 헌신을 기렸다.


