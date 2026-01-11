개와 산책하던 여성에 ‘탁’…손담비 위자료 50만원 [금주의 사건사고]

1월 둘째 주에도 전국에서 다양한 사건사고가 이어졌다. 충북 청주 도심에서 반려견과 산책하던 여성 인근으로 화살을 쏜 20대 남성 2명이 입건되는가 하면 경기 의정부에선 강풍에 떨어진 간판에 20대 남성이 숨져 경찰이 조사에 나섰다. 가수 겸 배우 손담비씨는 시동생의 10대 제자 성폭행 사건 관련 악플러 2명을 상대로 낸 소송에서 일부 승소했다.

◆ 트렁크서 ‘양궁 활’ 꺼내 쐈다…20대男 2명 불구속 입건

지난 7일 밤 청주 도심에서 반려견과 산책하던 여성 주변으로 활을 쏘는 남성 2명의 모습. JTBC 보도화면 캡처

충북 청주청원경찰서는 심야 시간 청주 도심에서 활을 쏜 혐의(특수폭행)로 20대 남성 2명을 불구속 입건하고 소환 통보했다고 지난 9일 밝혔다.

이들은 지난 7일 오후 11시40분쯤 청주시 상당구 북문로 청소년 광장에서 산책 중이던 50대 여성 옆으로 활을 쏜 혐의를 받는다. 당시 이 여성은 반려견과 산책 중이었는데, 갑자기 날아든 화살은 여성과 2m 남짓 떨어진 광장 화단에 꽂혔다. 양궁용 화살로 길이는 80㎝ 정도였으며, 금속으로 된 촉이 박혀있었다.

청주 도심 상가 밀집 지역에 조성된 이 광장은 시민·청소년 등이 산책·운동·행사 등을 하는 곳으로, 한편엔 평화의소녀상이 설치돼 있다. 인근 폐쇄회로(CC)TV에는 이들이 약 70m 떨어진 도로변에 주차된 차량 트렁크에서 활을 꺼낸 뒤 청소년광장을 향해 시위를 당기는 모습이 포착됐다. 화살은 피해 여성을 지나쳐 소녀상 인근 화단에 꽂힌 것으로 조사됐다. 경찰은 이들을 상대로 활을 쏜 경위 등을 조사할 방침이다.

◆ 의정부서 강풍에 떨어진 간판 깔려 20대男 사망

경기 전역에 강풍주의보가 내려진 지난 10일 의정부에서 강한 바람에 떨어진 간판에 깔린 행인이 숨지는 사고가 발생했다. 의정부=연합뉴스

경찰과 소방 당국에 따르면 지난 10일 오후 2시21분쯤 경기 의정부시 호원동의 한 거리를 걷던 20대 남성이 강풍에 떨어진 가로 15m, 세로 2m 크기의 간판과 벽돌 등 건물 외벽 잔해에 깔려 목숨을 잃었다. 신고를 받고 출동한 119구급대원들이 무너진 간판 잔해 아래에서 남성을 발견해 구조했으나, 이미 숨진 상태였다.

조사 결과 이 남성은 사고가 난 건물이나 점포와는 관련이 없으며, 길을 걷다가 변을 당한 것으로 파악됐다. 사고 당시 의정부 지역에는 순간 최대 풍속 초속 9m 안팎의 강한 바람이 불고 있었던 것으로 파악됐다. 경찰은 간판이 설치된 건물 외벽이 강풍에 버티지 못할 정도로 노후화했는지 등 건물 상태를 살펴보고 있다. 조만간 건물 입점 업주를 불러 평소 간판 상태를 확인했는지 등을 조사한 뒤 입건 여부를 결정할 방침이다.

◆ 손담비, ‘시동생 사건’ 악플러에 2300만원 소송…일부 승소

가수 겸 배우 손담비. 뉴스1

서울서부지법 민사12부(부장판사 이관형)는 손담비씨가 악플러 2명을 상대로 낸 손해배상 소송에서 피고인 2명에 각각 30만원, 20만원씩 총 50만원의 위자료를 손씨 측에 배상하라고 최근 판결했다.

앞서 2022년 9월 손씨의 시동생인 피겨 스케이팅 국가대표 출신 이규현씨가 10대 제자를 성폭행하려 한 혐의로 구속됐다. 이후 이씨는 성폭행 미수·성추행·불법촬영 등 혐의로 징역 4년 실형이 확정됐다. 악플러들은 이 사건과 관련해 손씨를 겨냥한 악성 댓글을 달았고, 손씨는 지난해 2월 2300만원을 배상하라는 소송을 제기했다. 손씨 측은 “악플러들이 모욕적이고 경멸적인 인신공격을 했다”며 “악플로 인해 정신적 손해를 입었다”고 주장했다.

법원은 손씨 손을 들어줬다. 재판부는 “피고 측에서 경멸적 표현을 담은 욕설을 적어 원고의 인격권을 침해하는 행위를 했다”며 “정신적 손해를 금전적으로 위자(위로)할 의무가 있다”고 설명했다. 단 위자료 액수에 대해선 “피고 측이 게시한 글의 내용과 표현의 수위, 변론 과정에서 나타난 여러 사정을 참작해 위자료의 액수를 정했다”고 판시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지