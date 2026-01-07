도성훈 인천시교육감 “지역과 함께 학생들 여러 성장길 만들 것”

“인천에서 배우고 자라 세계시민으로 성장할 수 있다는 가능성을 체감토록 하겠습니다.”

도성훈 인천시교육감은 7일 가진 신년 기자간담회에서 공교육의 역할을 확장하는 중요한 개혁 과제를 이 같이 밝혔다. 올해 지역과 함께 학생들의 다양한 성장 경로를 만든다는 구상이다.

도 교육감은 “더 이상 담장 안에만 머물 수 없다. 문화·산업·대학·기관들과 연결될 때 교육은 비로소 현실이 될 수 있다”며 “지역 맞춤형 모델은 확대하고, 학교 밖 배움과 진로 연계를 강화할 것”이라고 강조했다.

이런 긍정적인 변화는 교육 당국만의 힘으로는 불가능하다는 게 그의 판단이다. 교육청의 실질적 현장 지원 이외에 학교 실천, 학부모·지역사회 신뢰 등을 당부했다. 도 교육감은 이 과정을 ‘서로의 차이를 존중하되, 공통점을 찾아 함께 나아간다’는 존이구동(尊異求同)으로 요약했다.

시교육청은 학교가 교육 본연의 역할에 집중하도록 지원 역할을 더욱 강화한다. 우선적으로 특수교육을 비롯한 모든 유·초·중·고교의 여건 개선 과제를 발굴하고 신속히 실행에 나선다. 현장 목소리를 정책의 출발점으로 삼을 방침이다.

도 교육감은 “지금은 인간·자연·인공지능(AI)의 공존 및 협력해야 하는 시대”라며 “아이들이 기계문명에 끌려가지 않도록 배움의 능동성과 AI 활용성을 결합한 인천만의 AI 교육을 펼치겠다”고 청사진을 그렸다. 이어 “생각하는·질문하는·움직이는 교육으로 깊이 있는 혁신을 이룰 것”이라고 덧붙였다.

이 자리에서 도 교육감은 ‘학생들은 저마다 결대로 성장하고 있는가’, ‘교육청이 현장 목소리를 경청하며, 필요한 역할을 하는가’ 등 평소 자신에게 던진 질문들도 나열했다. 도 교육감은 “교육이 변하면 아이들의 미래가 바뀌고, 아이들 미래가 바뀌면 우리 모두의 내일이 바뀐다고 믿는다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지