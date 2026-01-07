[속보] 국힘 장동혁 “비상계엄, 상황에 맞지 않는 잘못된 수단”

국민의힘 쇄신안 발표하는 장동혁 대표. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 자당이 배출한 윤석열 정권의 지난해 12·3 비상계엄에 대해 "2024년 12월3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"라며 "국민 여러분께 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. 국민의힘은 이날 기자회견을 질의응답은 하지 않는 전제로 진행했다.

장동혁 대표는 7일 오전 서울 여의도 당사 기자회견에서 "과연 국민의힘이 이재명 정부의 폭정을 막아낼 수 있느냐, 많은 분들께서 물으셨다 국민의힘이 단일대오로 싸워낼 수 있느냐. 당원 동지들께서 걱정하고 계셨다"라며 "이제 국민의힘은 이기는 변화를 해야 한다"라고 말하며 이같이 밝혔다.

이 자리에서 장 대표는 "먼저 비상계엄에 대한 분명한 입장을 말씀드리겠다. 2024년 12월3일 밤 저를 포함한 국민의힘 국회의원 18명이 비상계엄 해제 표결에 참석했다. 해제 표결 이후에 국민의힘 국회의원 전원은 대통령께 신속한 비상계엄 해제를 건의했다"며 "2024년 12월3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸다. 자유민주주의 헌정질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 되었다"라고 했다.

그러면서 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다. 그 책임을 무겁게 통감하고 이 점 국민 여러분께 깊이 사과드린다. 국민의힘은 과거의 잘못을 되풀이하지 않겠다"라며 "다시 과거로 돌아가 국민과 당원들께 상처드리는 일을 반복하지 않겠다. 국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾겠다. 국민의 눈높이에서 새롭게 시작하겠다"고 했다. 이어 "과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨 놓고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다"고 말했다.

