장동혁, 취임 4개월 만에 계엄 사과…당명 개정도 추진한다

국민의힘 장동혁 대표가 7일 비상계엄에 대해 공식 사과했다.

장 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 열린 긴급 기자회견에서 “2024년 12월3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”며 “그 책임을 무겁게 통감하고 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 당사에서 긴급 기자회견을 열고 당 쇄신안을 발표하며 인사하고 있다. 공동취재

그는 “국민의힘이 부족했다”며 “잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾겠다”고 했다. 지난해 비상계엄 1년 메시지에서 윤석열 전 대통령의 계엄을 더불어민주당의 “의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다”고 규정하며 사실상 계엄 사과 요구를 일축했던 것과는 극명히 달라진 입장이다. 다만 이날 윤 전 대통령과의 ‘절연’에 대한 언급은 없었다.

장 대표는 “계엄과 탄핵의 강을 건너겠다”고 선언하며 당 쇄신안도 함께 공개했다. 그는 △청년 중심 정당 △전문가 중심 네트워크 정당 △국민공감연대를 당 쇄신의 3가지 축으로 제시했다.

국민의힘은 이번 6·3 지방선거에서 청년의무공천제를 도입하고, 2030 청년 인재 영입을 위한 공개 오디션을 실시한다. 장 대표는 “선발된 청년 인재들을 주요 당직에 배치하겠다”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 당 쇄신안을 발표한 후 굳은 표정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

당 싱크탱크인 여의도연구원 개혁도 예고했다. 장 대표는 “여의도연구원을 전문가 네트워크 허브로 재탄생시키겠다”며 “예산을 대폭 보강해 정책개발기능을 획기적으로 향상시키겠다”고 했다.

지선 승리를 위한 ‘정치연대’ 의지도 밝혔다. 장 대표는 “자유민주주의 가치에 동의하고 이재명정권의 독재를 막아내는 데 뜻을 같이 한다면 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다”고 말했다. 당심과 민심 비율을 두고 당내 이견이 갈리는 지선 공천 룰에 대해서는 “경선을 원칙으로 하되, 이기는 선거가 되도록 지역과 대상에 따라 당심 반영 비율을 조정하겠다”고 했다.

장 대표는 전당원투표를 거친 뒤 당명 개정도 추진하겠다고 밝혔다.

