“손가락 푸세요”…2026 설 기차표 ‘대국민 티켓팅’ 15일 시작

2026년 설 연휴 기차표 예매가 오는 15일부터 시작된다. 이번 승차권 예매 대상은 2월 13일부터 18일까지 설 연휴를 포함해 6일간 운행하는 열차다.

지난해 1월 서울역에서 시민들이 2025년 설 승차권의 사전 예매 기간 판매되지 않은 잔여석을 구매하기 위해 명절 예매대기선에서 기다리고 있다. 뉴시스

한국철도공사(코레일)는 7일 설 연휴를 맞아 오는 15일부터 ‘2026년 설 연휴 승차권 예매’를 시행한다고 7일 밝혔다. 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지(www.korail.com)의 ‘명절 예매 전용 웹페이지’를 통해 비대면으로 진행되며 철도회원만 가능하다.

65세 이상의 고령자, 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 국가유공자 등 교통약자에 한해서 사전 예매가 우선 진행된다. 이들은 15일과 16일 이틀간 오전 9시부터 오후 3시까지 예매할 수 있다.

지역별로 예매 일자가 다르다. 15일에는 경부·경전·경북·대구·충북·중부내륙·동해·교외선을, 16일에는 호남·전라·강릉·장항·중앙·영동·태백·서해·경춘·목포보성선 승차권을 예매할 수 있다.

인터넷 사용이 익숙하지 않은 고객은 철도고객센터를 통한 전화예매(명절 예매 전용 번호 1544-8545)도 가능하다.

오는 19일부터 21일까지 사흘간 오전 7시부터 오후 1시까지는 경로·장애인·국가유공자(교통지원 대상)를 포함한 모든 국민을 대상으로 예매가 진행된다.

19일에는 호남·전라·장항·중앙·서해·목포보성선을, 20일에는 경전·경북·대구·충북·중부내륙·동해·강릉·영동·태백·경춘·교외선을, 21일에는 경부선 승차권을 각각 예매할 수 있다.

코레일은 “이번 설 연휴부터 더 안정적이고 원활한 예매를 위해 모든 국민의 예매 기간을 기존 2일에서 3일로 늘려 접속자를 분산 조치하고, 웹 서버 용량을 기존 대비 2배로 증설했다”고 밝혔다.

설 연휴 승차권은 22일 0시부터 결제할 수 있다. 교통약자 사전 예매 승차권은 28일까지, 일반 예매 승차권은 25일까지 반드시 결제해야 한다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “설 명절을 맞아 고향을 찾는 고객들이 기분 좋게 여정을 시작할 수 있도록 안정적이고 원활한 예매를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

