“6시간 수면도 사치”…일반고 학생 38% “학교 그만두고 싶어요” [수민이가 걱정해요]

우리나라 일반계 고등학생 2명 중 1명은 학업으로 인해 하루 6시간도 채 자지 못하는 것으로 나타났다. 고교생이 불행하다고 느끼거나 자살을 생각하게 되는 이유로도 학업이 1순위로 꼽혔다.

자살 생각을 한다는 학생들은 그 이유로 성적과 학업 부담을 꼽았다. 게티이미지뱅크

7일 한국청소년정책연구원의 한국 아동·청소년 인권실태 기초분석보고서에 따르면 전국 일반고 재학생 2258명을 대상으로 한 설문에서 일일 수면 시간이 6시간미만 이라고 응답한 사람은 2024년 기준 전체의 46.7%에 달했다. 5시간 이상 6시간 미만이 29.7%였고 5시간 미만도 17.0%나 됐다. 6시간 이상 7시간 미만은 30.8%로 응답 중 가장 많았다. 전체 응답자의 평균 수면 시간은 6.0시간이었다. 청소년 권장 수면 시간인 8시간 이상을 잔다고 응답한 사람은 5.5%에 불과했다.

수면 시간 부족의 이유로는 ‘공부’가 첫손에 꼽혔다.

온라인 강의, 숙제 등 가정 학습 때문에 잠이 부족하다고 답한 사람이 25.5%로 최다였다. 그 다음이 학원·과외(19.3%), 야간자율학습(13.4%) 순이었다.

공부 부담은 학생들의 정신건강과 행복에도 여전히 많은 영향을 미치는 것으로 파악됐다.

자살 생각을 한다는 일반고 학생은 전체의 30.5%였다. 이들 중 46.4%가 그 이유로 성적과 학업 부담을 꼽았다. 진로에 대한 불안을 지목한 사람도 25.2%였다.

상대적으로 공부 부담이 적은 특성화고 학생의 경우 일반고 학생보다 6.2%포인트(p) 적은 23.3%가 자살을 생각한다고 답했다. 자살 생각 이유로 학업을 든 사람의 비율 역시 23.6%로 일반고와 비교해 22.8%p낮았다.

일반고 재학생 가운데 ‘행복하지 않다’고 응답한 사람은 19.5%로 5명 중 1명꼴 이었다. 행복하지 않은 이유의 1순위 역시 학업 문제였다.

절반이 넘는 54.9%가 성적과 학업 부담을, 24.0%가 진로에 대한 불안을 불행하다고 느끼는 가장 큰 원인으로 언급했다. 일반고 학생의 38.7%는 학교를 그만둘 생각을 한 적이 있는 것으로 확인됐다.

그 이유로는 ‘귀찮고 아무것도 하기 싫어서’(25.1%)가 가장 많았고, ‘공부하기 싫어서’(22.6%), ‘성적이 좋지 않아서’(21.6%)가 뒤를 이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지