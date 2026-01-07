HD한국조선해양, 초대형 LNG 1.5兆 수주

HD현대의 조선 부문 중간지주회사인 HD한국조선해양이 친환경 선박 기술력을 바탕으로 새해 첫 수주에 성공했다. HD한국조선해양은 최근 미주 지역 선사와 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 계약 규모는 총 1조4993억원이다. 이번에 수주한 선박은 20만㎥급으로, 길이 294.8m, 너비 48.9m, 높이 26.7m 규모다. 울산 HD현대중공업에서 건조해 2029년 상반기까지 순차적으로 선주사에 인도할 예정이다.



해당 선박은 일반적인 17만4000㎥급 LNG 운반선과 비교해 더 많은 화물을 실어 나를 수 있어 단위당 운송 비용을 절감할 수 있다. 고효율의 축 발전기 등 최신 사양을 탑재해 운항 효율성도 높였다.

HD현대중공업이 건조한 LCO₂운반선 액티브(ACTIVE)호. HD현대 제공

HD현대중공업은 얼마 전 2만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선을 그리스 ‘캐피탈 클린 에너지 캐리어(Capital Clean Energy Carriers Corp)’사에 인도했다. ‘액티브’호로 명명된 이 선박은 HD현대중공업이 2023년과 2024년에 수주한 총 4척의 액화이산화탄소 운반선 중 첫 번째 선박이다.



HD한국조선해양 관계자는 “친환경 선박 시장 확대가 예상되는 만큼 친환경 기술 개발에 박차를 가하는 한편 고부가가치 선박 중심의 수주를 이어갈 것”이라고 말했다.



한편 HD현대의 전력기기 분야 주요 계열사인 HD현대일렉트릭은 올해 수주 목표를 지난해 목표 대비 10.5% 증가한 42억2200만달러(6조1000억원)로 설정했다고 공시했다. 매출 목표는 11.8% 늘어난 4조3500억원이다.



HD현대일렉트릭은 목표 달성을 위해 현재 신설하거나 증설 중인 생산 거점의 조기 전력화를 추진한다는 계획이다. 이에 따라 울산·미국 변압기 공장 증설을 적기에 완료하고, 생산성 향상을 위한 공법 고도화와 숙련 기술 인력의 사전 양성, 안정적인 공급망 확보도 병행한다.



HD현대일렉트릭은 이날 미국 내 최대 송전망 운영 전력 회사와 765kV(킬로볼트) 초고압 변압기 공급 계약도 체결했다. 수주 금액은 986억원이고, 제품은 2028년까지 순차적으로 인도된다.

