외교부, 베네수엘라 상황점검…“유사시 교민 대피·철수 계획 준비”

외교부는 미국이 공습한 베네수엘라 상황과 관련해 5일 김진아 2차관 주재로 제2차 본부·공관 합동 상황점검회의를 개최했다고 밝혔다.
김 차관은 이날 회의에서 베네수엘라 상황과 현지 체류 중인 국민의 안전을 점검하고, 향후 베네수엘라 정세의 불확실성이 큰 만큼 계속해서 국민의 안전이 확보될 수 있도록 만전을 기할 것을 당부했다. 외교부는 현재까지 접수되거나 파악된 베네수엘라 내 국민 피해는 없다고 밝혔다.
김 차관은 지난해 선제적으로 베네수엘라 내 4곳에 교민 대피거점을 마련해 비상식량·약품 및 위성 통신기기를 구비한 점을 평가하고, 필요할 경우 최대한 추가지원을 하겠다고 말했다. 아울러 현지 상황이 악화할 경우에 대비해 본부와 현지 공관이 긴밀히 소통하면서 유사시 교민 대피·철수 계획도 철저히 준비할 것을 지시했다.
또 현지 체류 중인 국민은 항공편이 재개되는 대로 조속히 출국하고, 베네수엘라 여행을 계획 중인 국민은 여행을 취소하거나 연기하도록 지속해서 안내하라고 당부했다. 베네수엘라 내 콜롬비아 접경 지역에 여행금지(4단계), 여타 베네수엘라 전 지역 출국권고(3단계)가 발령된 상태다. 외교부는 앞서 3일 베네수엘라에 체류 중인 우리 국민 70여 명 중 수도 카라카스에 약 50명이 있다고 밝힌 바 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지