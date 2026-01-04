“수처행주(隨處行主) 자세로 임직원 모두 주인의식 갖자”… 에코프로 2026년 4대 경영방침 발표

이차전지 소재기업 에코프로가 기술력 없이는 미래가 없다는 각오로 글로벌 시장을 제패할 수 있는 압도적 기술 리더십을 확보해 나가기로 했다.

이동채 에코프로 창업주는 지난 2일 청주 본사에서 열린 시무식에서 “이차전지 시장 침체 등 어려운 외부환경을 극복하기 위해서는 본원적 기술 경쟁력을 확보해야 한다”며 “책임감과 주인의식을 갖고 길을 찾아 나가자”고 강조했다.

지난 2일 청주 본사에서 열린 에코프로 그룹 시무식에서 이동채 에코프로 창업주가 신년사를 발표하고 있다. 에코프로 제공

에코프로는 임직원 모두 주인의식을 바탕으로 △기술 리더십 강화 △해외 사업장 고도화 △고객 다변화 △손익경영 강화를 통한 흑자체제 구축 등 4대 경영방침을 구현해 나가기로 했다.

이동채 창업주는 “기술로 성장한 에코프로가 현재의 위기를 돌파할 수 있는 길은 차별화된 R&D 역량 강화에 있다”고 진단한 뒤 “기술력 없이는 미래도 없다”고 강조했다.

에코프로는 글로벌 시장을 제패할 수 있는 확고한 기술 리더십 확보를 위해 오픈 이노베이션 등 과감한 혁신을 통해 신기술 확보에 적극 나서기로 했다.

또한 올해를 ‘글로벌 경영 2.0’으로 규정하고 유럽 전초기지인 헝가리 공장, 인도네시아 제련소 등 해외 사업장을 고도화하는 데 전사적 노력을 기울일 방침이다.

헝가리 공장은 올 상반기 차질 없는 상업생산을 준비하기 위해 품질, 안전환경 등 관리 시스템을 더욱 정교화하고 그룹의 캐시카우로 자리잡은 인도네시아 사업은 이익구조를 더욱 고도화해 글로벌 경쟁력의 지렛대로 삼을 계획이다.

에코프로는 고객과의 신뢰를 강화해 나가는 한편 신규 고객 확보에도 적극 나서기로 했다.

이동채 창업주는 “고객들과 함께 성장한다는 마인드로 차별화된 기술 제공 등 상생할 수 있는 신뢰를 구축하는 게 매우 중요하다”며 “삼성SDI, SK온 등 소중한 파트너와 함께 더 멀리 가야 한다”고 강조했다.

에코프로는 본원적 기술력 확보, 해외 사업장 고도화, 고객 다변화 등을 통해 올해 모든 사업장에서 흑자체제를 구축해 나가기로 했다.

이차전지 시장을 둘러싼 거센 변화를 이겨내기 위해 모든 사업장의 손실을 제로화하고 효율성을 극대화해 나가는 등 손익경영을 더욱 강화할 계획이다.

특히 가동률 제고, 원가 혁신, 설비 효율화 등을 위해 가족사 물적자원의 시너지를 극대화해 나갈 계획이다.

이동채 에코프로 창업주는 “임직원 3600명 모두가 에코프로 주인”이라며 “수처행주의 정신으로 각자의 자리에서 주인의식을 갖고 최선을 다한다면 올해 경영 목표를 모두 성취하리라 확신한다”고 말했다.

