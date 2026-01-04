‘공천헌금’ 김현지 연루설까지… 野 “김병기 ‘윗선’ 있을 것”

새해 벽두를 강타한 더불어민주당의 ‘공천 헌금’ 의혹 사태가 당시 당대표였던 이재명 대통령과 관련됐을 가능성마저 제기되는 등 일파만파 확산하고 있다. 민주당으로부터 내란 청산 공세를 받고 있는 국민의힘은 이번 사태를 반격의 계기로 삼아 공천 헌금 의혹에 이 대통령이 연관됐을 가능성을 강조하며 청와대를 의혹의 한복판으로 끌어들일 태세다. 민주당은 이 사태를 개인의 일탈로 보고 특검 도입 가능성에 선을 그었다.

◆두 갈래 의혹 모두 중심엔 김병기



여권발 공천 헌금 의혹은 두 갈래로 나뉜다. 우선 민주당에서 제명된 강선우 의원의 보좌관이 2022년 지방선거를 앞두고 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받았다는 의혹이다. 김병기 의원과 강 의원 간 대화 녹음에 따르면 강 의원이 “살려 달라”고 읍소를 하고, 김 의원은 “일단 돈을 돌려주라”, “어쩌자고 저한테 그걸 상의하나”라며 당혹감을 드러낸다. 이 녹음은 김 의원이 직접 한 뒤 자신의 보좌진에게 공유했던 것으로 보인다.



당시 민주당 서울시당 공천관리위원이던 강 의원의 측근이 거액의 돈을 수수했을 뿐만 아니라 공관위 간사였던 김 의원이 이를 알고서도 묵인했다는 것이 이 의혹의 핵심이다. 특히 강 의원은 다음 날 공관위 회의에서 김 시의원에게 공천을 줘야 한다고 발언한 것으로 알려졌다. 결과적으로 김 시의원은 서울 강서구 제1선거구에 단수 공천을 받아 재선에 성공했다. 그때 김 시의원은 다주택자여서 컷오프 가능성이 컸다. 강 의원은 자신이 돈을 받은 적이 없단 입장이며, 김 시의원은 공천 대가로 돈을 건넨 적이 없다고 주장한다.



다른 갈래는 김 의원이 서울 동작구의원 2명에게서 총 3000만원을 받았다가 몇 달 뒤 돌려줬단 의혹이다. 이 때문에 ‘시스템 공천’을 자부해 온 민주당 체면은 정초부터 구겨질 대로 구겨졌다. 특히 이 의혹은 김 의원 부인 이모씨가 ‘선거 전에 돈이 필요하다’고 요구해 2명으로부터 각각 1000만원과 2000만원을 받은 것이어서 민주당은 충격을 받은 상황이다.

이씨의 돈 요구 의혹은 2023년 12월 당대표였던 이 대통령 앞으로 발송된 탄원서에 담겼다. 22대 총선 공천을 받지 못한 뒤 민주당을 탈당한 이수진 전 의원이 지난해 2월 이 사안을 CBS 유튜브에 나와 공론화한 것이 재조명되고 있다. 이 전 의원은 탄원서가 이 대통령의 측근인 김현지 청와대 제1부속실장을 거쳐 김 의원에게 전달됐다고 주장한다.



이와 관련, 민주당 김지호 대변인은 탄원서가 김 실장에게 전달됐단 이 전 의원 주장을 “사실관계 왜곡”이라고 반박한다. 김 대변인은 이 대통령이 당대표일 때 당대표실 정무조정부실장이었다. 김 대변인은 “김 실장은 2023년 말 당대표실에서 근무한 사실이 없다. 이재명 의원실 보좌관이었다”며 “의원실 보좌관은 당무를 수행하지 않는다”고 했다.

◆野 “특검해야” 與 “생각 안 해”



국민의힘은 민주당 대표였던 이 대통령과 보좌관이던 김 실장의 연루 가능성을 집중 거론하며 청와대를 의혹의 정점으로 지목했다. 장동혁 대표는 4일 페이스북에서 “김병기·강선우 의원의 녹취를 들어보면 강 의원이 1억원을 돌려주고 조용히 끝났어야 할 사안이었다”며 “강 의원이 자신 있게 단수 공천을 할 수 있었던 뒷배가 있었을 것”이라고 지적했다. 장 대표는 “그 뒷배가 누군지는 알 수 없다. 다만 김병기보다는 더 윗선의 누군가일 것”이라며 “특검이 필요한 이유”라고 강조했다.



한동훈 전 대표도 전날 “김현지씨가, 공천 뇌물 공여자가 이재명 당시 대표에게 보낸 ‘김병기에게 공천 뇌물 줬다는 탄원서’를 받아서 수사나 감사를 의뢰하고 김병기에게 책임을 묻는 대신, 알아서 입막음하라고 그 탄원서를 공천 뇌물 받은 김병기에게 줬다는 의혹까지 나왔다”며 “이재명 정권 경찰은 수사할 엄두를 못 낸다”고 특검 도입 필요성에 힘을 보탰다.

민주당은 이 사안 수사를 특검에 맡기자는 국민의힘 주장이 6·3 지방선거를 앞두고 수세에 몰린 상황을 모면하려는 정치 공세라고 보고 일축했다. 민주당 조승래 사무총장은 이날 국회 기자간담회에서 특검 도입에 대해 “생각하고 있지 않다”고 했다. 김 의원 부인이 돈을 요구했단 탄원서를 두고선 “그 주장이 사실인지 아닌지 확인되고 있지 않은 상황”이라며 확대 해석을 경계했다. 반면 조국혁신당 조국 대표는 “대한민국 21세기에 말이 되는 얘기냐”며 “몇 사람을 잘라서 해결될 문제가 아니라고 생각한다”고 견제구를 날렸다.

