‘국민통합’ 인사였는데…이혜훈 ‘갑질 논란’에 민주당서 첫 사퇴 요구

이재명 대통령이 국민 통합 차원에서 초대 기획예산처 장관 후보자로 이혜훈 전 국민의힘 의원을 지명한 가운데, 여당인 더불어민주당 내부에서 이 후보자의 사퇴를 요구하는 목소리가 나왔다. 이 후보자가 국회의원 재직 시절 인턴 보좌직원에게 인격 비하성 폭언을 한 사실이 드러나면서다.

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원. 뉴스1

2일 정치권에 따르면 민주당은 강선우·김병기 의원의 보좌관 갑질 의혹에 이어 이 후보자 논란까지 겹치자 난처한 기색이 역력하다. 당내에선 “국민의힘 출신 후보자의 논란까지 방어해야 하느냐”는 등 당혹스럽다는 기류가 감지된다.

앞서 언론을 통해 공개된 녹취본에 따르면, 이 후보자는 2017년 바른정당 소속 의원 시절 인턴 직원에게 “대한민국 말 못 알아들어?” “네 머리에는 그게 이해가 되니? 아이큐 한 자리야?” “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다” 등 폭언을 쏟아냈다.

갑질 논란이 확산되면서 여당 내에서 이 후보자의 사퇴를 공개적으로 요구하는 첫 목소리도 나왔다.

민주당 장철민 의원은 전날 페이스북을 통해 “이 후보자의 폭언을 듣고 제 가슴이 다 벌렁벌렁하다”며 “사람에게 저런 말을 할 수 있는 사람은 어떤 공직도 맡아서는 안 된다”고 밝혔다. 국회 보좌진 출신인 장 의원은 대전 동구 지역구 재선 의원으로, 초대 대전·충남 통합시장 출마를 선언한 상태다.

장 의원은 해당 발언을 “주먹질보다 더한 폭력”이라고 규정하며 “뉴스로 들은 국민들 역시 맞는 것처럼 느꼈을 것”이라고 지적했다. 이어 “이는 모든 국민과 노동자에 대한 폭력이자, 모든 공무원에 대한 갑질”이라며 “특히 국민주권정부의 국무위원으로는 더욱 부적절하다. 이 후보자는 즉시 사퇴해야 한다”고 촉구했다.

