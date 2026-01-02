‘갑질·폭언’ 논란 이혜훈, 직권남용 혐의로 고발당해

이른바 ‘보좌관 갑질 논란’이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 경찰에 고발 당했다.

국민의힘 이종배 서울시의원은 2일 오전 “국민신문고를 통해 서울경찰청에 이 후보자를 고발했다”고 밝혔다. 이 의원은 “권력 우위에 있는 국회의원이 약자인 인턴 직원에게 모욕적 언사를 반복하고, 공적 직무와 무관한 개인 주거 공간의 프린터 수리를 지시했다면 이는 명백한 직장 내 괴롭힘이자 직권 남용”이라며 “이 후보자는 국회의원 재직 당시 인턴 직원에게 상습적으로 끔찍한 폭언과 인격 모독을 가하고, 공적 지위를 이용해 사적 용무를 지시하는 등 국회의원으로서 보여줄 수 있는 모든 악행을 보여준 자”라고 주장했다.

갑질·폭언 등 직장 내 괴롭힘 의혹이 제기된 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자가 2일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 차량에서 누군가와 전화 통화를 하고 있다. 뉴스1

그러면서 “장관이라는 직책은 국민을 위해 봉사하는 자리인데, 약자에 대한 공감이 전혀 없고, 오히려 분풀이 대상으로 삼아 정신적 고통을 가하는 등 인격파탄자는 장관 자격이 없다”며 “이재명 대통령은 즉시 지명 철회해야 한다. 2020년 경기지사였던 이재명 대통령은 팀원에게 수시로 폭언하는 등 문제를 일으킨 간부를 직위해제하며 ‘무관용 원칙 일벌백계’를 강조했다. 이번에도 무관용 원칙이 적용돼야 한다”고 말했다.

앞서 이 후보자가 2017년 바른정당 의원이던 시절 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 내용의 통화 녹취가 언론을 통해 보도됐다. 해당 녹취에는 이 후보자가 인턴 직원에게 ‘대한민국 말 못 알아듣느냐’, ‘너 아이큐가 한자리냐’, ‘내가 정말 널 죽였으면 좋겠다’는 등 폭언하고 고성을 지르는 내용이 담겼다.

해당 녹취가 공개되자 이 후보자 측은 “이 후보자가 업무 과정에서 해당 직원이 그런 발언으로 큰 상처를 받은 것에 대해 진심으로 사과드리고 깊이 반성하고 있다”며 “어떤 변명의 여지 없이 사죄하고 깊이 반성하는 중”이라고 전했다.

