이시영, 44세에 둘째 출산 “하반신 마비에 자궁적출 가능성도”

노홍철의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 이시영이 둘쨰 출산 당시 조산으로 위험한 상황이 있었다고 밝혔다.

1일 노홍철의 유튜브 채널에는 ‘일단 하고 싶은 거 하thㅔ요! 새해맞이 노홍철이 본 실행력의 힘’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 이시영은 출산한 지 약 두 달이 됐다며 당시를 회상했다. 예정일보다 2주 먼저 출산하게 됐다는 이시영은 "제왕절개를 위해 수술에 들어갔는데 아침에 물이랑 약을 이미 먹은 상태였다"며 "그러면 전신마취를 해줄 수 없다고 했다"고 말했다.

그는 "그래서 하반신만 마취하고 수술을 진행했다. 눈을 뜬 채로 두 시간을 넘게 수술을 받았다"고 했다.

그러면서 "의사들이 다급하게 한 15명 정도가 들어와서 수술 준비를 했다. 평소보다 의료진이 너무 많더라"고 말했다.

이시영은 조산을 언급하며 "아기가 무조건 중환자실에 들어가야 했다. 그래서 소아과 의사들까지 들어온 상황이었다"고 했다.

그는 "수술이 끝나고 나서야 굉장히 위험한 상황이었다는 걸 알았다. 자궁 적출 가능성도 꽤 있었던 상황이라 의료진이 많이 왔던 것 같다"고 말했다.

이어 "하반신만 마취를 했기 때문에 난 깨어 있지 않았냐. 교수님들 대화 소리가 다 들렸다. 그런데 한 분이 '야, 너네도 운동해라'는 말을 하더라'고 해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "의사들이 '첫 출산한 사람처럼 상태가 좋다'고 하더라"며 평소 운동 습관의 중요성을 다시 한 번 실감했다고 했다.

한편 2017년 사업가 남성과 결혼한 이시영은 지난해 3월 이혼했다. 이혼 후 전남편 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 알려 논란이 됐다. 이시영은 지난해 11월 아이를 낳았다.

