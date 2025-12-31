구치소서 불법시술한 조폭 재판행…검찰, 직접수사로 적발

구치소에서 동료 수용자에게 강제로 성기 확대 시술을 하게 해 중상해를 입힌 수용자 4명이 기소됐다. 검찰은 구치소 수용자의 형집행정지 신청 사건을 검토하던 중 조직적인 무면허 의료시술이 이뤄졌다는 사실을 직접수사를 통해 적발했다.

31일 서울중앙지검 공판4부(부장검 정대희)는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 및 위료법 위반 혐의로 A(32)씨 등 4명을 불구속 기소했다고 밝혔다.

사진=연합뉴스

A씨 등 4명은 지난 8월 구치소 혼거실에서 피해자 B(27)씨에게 말을 듣지 않으면 ‘왕따’ 등으로 괴롭히겠다고 겁을 준 뒤 성기에 이물질을 주입하는 등 성기 확대 시술을 강제로 받게 한 혐의를 받는다.

이른바 ‘MZ 조폭’ 출신인 A씨가 범행을 주도하며 C(28)씨와 D(27)씨에게 시술 방법을 알려주 지시하고, D(43)씨가 교도관의 감시를 피할 수 있게 망을 봐준 것으로 조사됐다.

해당 시술로 음경 농양 등의 상해를 입은 B씨는 9월30일 형집행정지를 신청했다. 당초 B씨는 A씨 등의 협박에 겁을 먹고 스스로 성기에 이물질을 주입했다고 주장했다.

그러나 담당 검사는 해당 시술을 혼자서 하는 게 불가능하다고 판단하고 직접 수사에 착수했다. 피해자에 대한 조사와 수용실 압수수색 끝에 검찰은 같은 방 수용자들이 조직적으로 범행한 사실을 확인했다.

검찰은 중상해를 입고 치료 중인 피해자에게 ‘기소 전 피해자 지원’ 제도를 통해 신속히 치료비를 지원했다.

검찰은 “피해자 등이 피해 사실을 숨겨 암장될 위험이 높았던 사건을 검사의 철저한 수사로 명확히 실체를 규명했다”며 “형 집행 지휘, 피해자 지원 등 업무를 철저히 수행해 실체 진실 발견 및 인권보호 기관으로서 역할에 충실하겠다”고 밝혔다.

