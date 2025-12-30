현빈·손예진 부부 2억 쾌척 …가수 ‘흰’도 2025만원 기부

연말 연예인들의 훈훈한 기부 소식이 잇따르고 있다.



현빈의 소속사 VAST엔터테인먼트는 현빈·손예진 부부가 연말을 맞아 삼성서울병원에 2억원을 기부했다고 30일 밝혔다.이번 기부금은 삼성서울병원 소아·청소년 환자들과 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득층 환자들의 치료비로 사용될 예정이다. 이번 기부와 관련해 두 사람은 “치료를 받는 환자분들과 가족분들께 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음”이라고 전했다.

현빈·손예진(왼쪽부터), 흰

가수 HYNN(흰·박혜원)도 연말을 맞아 사랑의열매 사회복지공동모금회와 연세대학교 의료원에 총 2025만원을 기부했다고 소속사 뉴오더엔터테인먼트가 이날 알렸다.사랑의열매에 건넨 1525만원은 지역 소외계층 지원금으로, 연세대 의료원에 기부한 500만원은 심장혈관병원 발전기금으로 쓰인다.



HYNN은 “그동안 흰즈(팬덤명)와 함께 걸어오며 받은 큰 사랑을 널리 나누고 싶었다. 더 큰 사랑을 전할 수 있도록 앞으로도 열심히 달려보겠다”는 소감을 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지