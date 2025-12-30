유재석, MBC 연예대상 9번째 수상

‘국민 MC’ 유재석이 올해 9번째 MBC 연예대상을수상하며 통산 21번째 대상의 영예를 안았다. 유재석은 지난 29일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 연예대상’에서 대상 수상자로 호명됐다. 이로써 그는 지상파 3사 연예대상과 백상예술대상을 포함해 총 21개의 대상을 받게 됐다.



유재석은 “제가 첫 대상을 받은 게 2005년인데, 21번째를 2025년에 받았다”며 “미래는 그 누구도 모르기에, 될 수 있을지 모르겠지만 30개까지 (받을 수 있도록) 끝까지 노력해보겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

유재석이 지난 29일 열린 ‘2025 MBC 연예대상’에서 대상을 수상하면서 통산 21번째 대상의 영예를 안았다. 안테나 제공

이어 방송인 하하, 주우재 등 ‘놀면 뭐하니?’에 함께 출연하고 있는 동료들과 스태프에게도 감사를 전했다. 특히 “올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차한 박진주, 이미주, 이이경에게도 고생했고, 고맙다는 말을 전한다”며 최근 하차 과정에서 논란이 불거진 배우 이이경을 언급해 눈길을 끌었다.



앞서 이이경은 지난달 사생활 의혹으로 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차한 뒤, “제작진이 하차를 먼저 권유했다”고 폭로한 바 있다. 올해 MBC 예능계에는 악재가 많았다. MBC 대표 예능 ‘나 혼자 산다’의 고정 패널이었던 개그우먼 박나래와 샤이니 키가 이른바 ‘주사이모’ 논란 등으로 방송 활동을 전면 중단했기 때문이다. 이날 연예대상도 당초 전현무·장도연·키가 진행자로 나설 예정이었으나 키가 하차하면서 전현무와 장도연이 진행을 맡았다.



올해 배구 열풍을 이끌었던 ‘신인감독 김연경’은 올해의 예능 프로그램상을 비롯해 총 6관왕을 차지하며 올해 MBC 연예대상을 휩쓸었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지