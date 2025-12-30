김병기, 비위 의혹 확산으로 결국 원내대표 사퇴

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 자신을 둘러싼 각종 비위 의혹이 확산하면서 결국 원내대표직에서 전격 사퇴했다.
김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다"며 "국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다. 진심으로 죄송하다"고 밝혔다.
