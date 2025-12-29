세계일보

검색

강릉시 연곡면 산불 2시간30분만 진화… 산림 2㏊ 소실

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-12-29 18:40:42 수정 : 2025-12-29 18:40:42
강릉=배상철 기자 bsc@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

강원 강릉시에서 난 산불이 산림 2헥타르(㏊)를 태우고 2시간 30여분 만에 꺼졌다. 

강원 강릉시 연곡면 신왕리 야산에서 산불이 발생했다. 강원소방본부 제공

강원소방본부는 29일 오후 2시 14분 강릉시 연곡면 신왕리에서 난 산불을 진화했다고 밝혔다. 

 

소방당국은 헬기 8대, 장비 57대, 인력 169명을 투입해 이날 오후 4시50분 주불을 잡았다. 

 

소방 관계자는 "잔불 정리를 마치는 대로 원인과 피해 규모 등을 조사할 방침"이라고 말했다.


강릉=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

고아라 35세 맞아?…반올림 시절이랑 똑같네
  • 고아라 35세 맞아?…반올림 시절이랑 똑같네
  • 윤아 '아름다운 미모'
  • 수지, 거울 보고 찰칵…완벽 미모
  • 김혜준 '깜찍한 볼하트'