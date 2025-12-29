강릉시 연곡면 산불 2시간30분만 진화… 산림 2㏊ 소실

강원 강릉시에서 난 산불이 산림 2헥타르(㏊)를 태우고 2시간 30여분 만에 꺼졌다.
강원소방본부는 29일 오후 2시 14분 강릉시 연곡면 신왕리에서 난 산불을 진화했다고 밝혔다.
소방당국은 헬기 8대, 장비 57대, 인력 169명을 투입해 이날 오후 4시50분 주불을 잡았다.
소방 관계자는 "잔불 정리를 마치는 대로 원인과 피해 규모 등을 조사할 방침"이라고 말했다.
입력 : 2025-12-29 18:40:42 수정 : 2025-12-29 18:40:42
강릉=배상철 기자 bsc@segye.com
