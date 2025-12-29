장윤정 "난 스치면 임신하는 몸… 병원서 조심하라고"

장윤정이 자신이 임신이 잘 되는 남다른 체질을 가졌다고 밝혔다. 뉴스1

가수 장윤정이 자신이 임신이 잘 되는 남다른 체질을 가졌다고 밝혔다.

지난 24일 장윤정의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '배란부터 착상까지ㅣ3040 부부를 위한 임신 출산 육아 고민 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 장윤정은 홍현희, 이은형을 만나 임신에 대한 고민을 비롯한 다양한 이야기를 풀어놓았다.

둘째 임신에 대한 이야기를 하던 중, 장윤정이 계획을 한 후 임신을 했다고 하자 이은형은 "언니가 황금 골반에 황금 자궁이 아니냐"라고 물었다.

자신이 남다른 체질을 가졌다고 밝힌 장윤정. 유튜브 채널 '장공장장윤정' 영상 캡처

이에 장윤정은 "산부인과에서 말씀하셨다. 조심하라고. 스치면 임신인 몸이래"라고 말했다.

이은형이 "착상이 잘 되는 스타일인가 보다"라고 말하자 장윤정은 "착상도 잘 되고 배란도 정확하다"라면서 "심지어 나는 어느 쪽 난소에서 배란이 되는지도 안다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

장윤정은 "나는 생리통은 없는데 배란통은 있다"라면서 "건강검진을 받으러 갔는데 마침 배란일이면 '이쪽에서 배란이 됐죠?'라고 물었는데 의사선생님도 어떻게 알았냐고 깜짝 놀라신다"고 말했다.

장윤정은 자신의 몸에서 일어나는 변화도 민감하게 알아챈다고 밝혔다. 유튜브 채널 '장공장장윤정' 영상 캡처

홍현희는 "그걸 느낄 정도면 굉장히 예민한가 보다. 지난 달에는 어느 쪽이었냐"고 물었고 장윤정은 "왼쪽이었다"고 답해 웃음을 자아냈다.

한편, 장윤정은 방송인 도경완과 2013년에 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.

최근 유튜브를 통해 팬들과 꾸준히 소통을 이어가고 있으며, 일상을 공유하고 다양한 주제를 아우르는 이야기를 전하고 있다.

