“학폭 절대 용납 못 해”…수시 18명 전원 불합격 처리한 대학? [수민이가 궁금해요]

전북대학교가 2026학년도 수시 모집에서 학교 폭력 이력이 있는 수험생 전원을 불합격 처리했다.

28일 전북대에 따르면 이번 수시 모집 지원자 가운데 학생부 교과 및 실기 전형에서 9명, 학생부 종합 전형에서 9명 등 총 18명이 학폭 4호~8호 처분을 받은 이력이 있는 것으로 파악됐다.

이들은 지난 24일 최종 등록 결과 모두 불합격 처리됐다.

전북대 전경. 뉴스1

전북대는 지난해 수시모집 학생부 종합전형과 정시모집에서 학교폭력 조치 사항을 평가에 반영했는데 올해는 정부의 학교폭력 근절 종합대책 등에 따라 학생부 교과전형까지 확대했다.

감점 기준을 보면 조치 1∼3호는 5점, 4∼5호는 10점, 6∼7호는 15점, 8∼9호는 50점을 감점한다. 학생부종합전형의 경우 정량 감점 방식 대신 정성평가를 통해 학교폭력 이력이 평가에 반영한다.

안정용 전북대 입학본부장은 “학교폭력은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 행위인 만큼 대학 입시에서도 이를 엄정하게 반영하고 있다”면서 “앞으로도 학교폭력 조치사항을 철저히 검증·관리해 공정하고 책임 있는 입시문화 정착에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 교육부는 지난 2023년 2월 발표한 ‘학교폭력 근절 종합대책’을 통해 2026학년도부터 수시와 정시 모두에서 학폭 기록을 반영토록 의무화했다. 2025학년도에는 147개 대학이 이를 자율적으로 반영했으나, 2026학년도부터는 전국 모든 대학이 의무적으로 적용해야 한다. 반영 방식은 정량평가, 정성평가, 지원 자격 제한 등 세 가지로 구분된다.

