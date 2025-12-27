이시언, 4년만의 경사...'♥서지승 임신'

26일 아들임을 추측하게 하는 풍선을 공개한 배우 서지승. 서지승 SNS

배우 이시언이 내년에 아빠가 된다.

26일 이시언의 소속사 스토리제이컴퍼니는 이시언의 아내인 서지승이 현재 임신 상태로 내년 중 출산할 예정이라고 밝혔다.

두 사람은 지난 2021년 12월 제주도에서 결혼식을 올렸다. 서지승의 임신 소식은 결혼 4년만의 경사이다.

아이의 성별은 아들일 거라고 추측된다. 배우 서지승은 26일 자신의 사회관계망서비스에 아들 모양 풍선과 하트 이모티콘을 올렸다. 해당 콘텐츠에 남편 이시언도 언급돼 있었다.

이시언은 지난 6월 방영된 MBC ‘태어난 김에 세계일주4’에서 오체투지 수행을 앞두고 “다들 생각하는 새로운 가족계획을 올해부터 마음 먹었다”며 2세에 대한 소망을 드러냈다.

이시언은 2001년 영화 ‘신라의 달밤’으로 연기활동을 시작해 드라마 '응답하라 1997'로 눈도장을 찍었다. 다수 드라마와 영화에 얼굴을 비추던 와중 MBC TV 예능 '나 혼자 산다'에 출연해 주목받았다.

서지승은 1988년생으로 지난 2005년 방송을 시작한 KBS 2TV 드라마 '반올림2'로 데뷔했다. 또 영화 '5백만불의 사나이' '연애의 온도' '간신' '당신, 거기 있어줄래요' '조작된 도시' 등 다양한 작품에 등장했다.

