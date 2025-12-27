LG전자, AI 탑재 게이밍 모니터 ‘울트라기어 에보’ 첫선

LG전자는 인공지능(AI)을 통해 최적의 설정을 적용하는 AI 게이밍 모니터 ‘LG 울트라기어 에보’를 선보인다. 울트라기어 에보 모니터 3종은 다음 달 미국에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 공개된다.

LG전자는 2018년 게이밍기기 브랜드 ‘LG 울트라기어’를 출시하고 처음으로 프리미엄 제품군을 선보인다. 신제품은 27형·39형·52형 3종이다.

LG전자 ‘LG 울트라기어 에보’ 39형 모니터. LG전자 제공

27형과 39형 울트라기어 에보 모니터에는 모든 영상을 5K 선명도로 즐길 수 있도록 한 ‘5K AI 업스케일링’ 등 온디바이스 AI 기술이 들어갔다. PC 그래픽처리장치(GPU)를 업그레이드하지 않아도 모니터 자체 AI 기술로 5K를 구현해 고화질 콘텐츠를 시청할 수 있다.

AI가 영상 장르를 탐지해 최적의 설정을 구현하는 ‘AI 장면 최적화’ 기능과 오디오 설정을 알아서 조절하는 ‘AI 사운드’ 기능도 지원한다. AI가 효과음과 음악, 음성을 구분하고 맞춤형 사운드를 조율해 영상에 맞는 오디오를 제공하는 기능이다.

모니터 한 대를 고해상도 모드와 고주사율 모드로 사용할 수 있는 ‘듀얼모드’ 기능도 탑재했다. 27형은 5K·165Hz(헤르츠)의 고해상도 모드와 QHD·330Hz의 고주사율 모드를, 39형은 WUHD·165Hz의 고해상도 모드와 WFHD·330Hz의 고주사율 모드를 지원한다.

52형 울트라기어 에보 모니터는 1000R 곡률의 커브드 5K2K(5120x2160) 디스플레이가 적용됐다. 최신 게임에 적합한 21:9 화면비와 240Hz의 주사율을 갖춰 대형 디스플레이에서도 몰입감 높게 게임을 즐길 수 있다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장 부사장은 “새로운 프리미엄 게이밍 라인업인 LG 울트라기어 에보는 5K AI 업스케일링 등 혁신 기술을 통해 게이머들이 원하는 성능, 선명도, 몰입감을 모두 누릴 수 있도록 했다”며 “글로벌 고객들에게 차원이 다른 게이밍 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지