前보좌진 대화방 공개한 김병기… 당내선 “처신 반성”

더불어민주당 김병기 원내대표가 자신의 사생활 관련 의혹이 잇따라 언론에 보도된 것과 관련해 제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정된다며 “교묘한 언술로 ‘공익제보자’ 행세를 하고 있다”고 주장했다. 김 원내대표가 전직 보좌직원들을 정면으로 겨누면서 양측 간 공방이 더욱 커질 것으로 관측된다.



김 원내대표는 25일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “그들은 선을 넘어도 한참 넘었다. 마음은 무겁고 착잡하지만, 이제는 그들과 있었던 일들을 밝힐 때가 됐다”며 이같이 밝혔다.

김병기 더불어민주당 원내대표. 연합뉴스

김 원내대표는 “(2024년) 12월4일 불법 계엄 사태 다음 날 6명의 보좌직원이 만든 ‘여의도 맛도리’라는 비밀 대화방을 알게 됐다”며 “가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도촬해 성희롱하고, 차마 입에 담기 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다”고 말했다. 그는 ‘여의도 맛도리’ 텔레그램 채팅방 중 일부 대화도 캡처해 글에 첨부했다.



김 원내대표는 “12월9일 6명 보좌직원에게 직권면직을 통보했다”며 “개인적 불화 때문이 아니라 민주당 소속 보좌진으로서 도저히 용납할 수 없는 언행, 인간에 대한 최소한의 존엄과 예의가 철저히 짓밟힌 대화를 직접 확인했기 때문”이라고 했다.



이어 김 원내대표는 “모든 책임은 제 부덕에 있다. 그럼에도 불구하고 전직 보좌직원들은 절대적 약자, 저는 절대적 강자라는 단순한 도식, 그들은 피해자이고 저는 가해자라는 왜곡된 서사는 용납할 수 없다”며 “반성은커녕 피해자 행세로 자신을 포장하며 점점 더 흑화되는 모습을 보고 더는 침묵할 수 없다고 판단했다”고 글을 올리는 이유를 설명했다.

박지원 더불어민주당 의원. 뉴시스

당내에서는 김 원내대표에 대한 쓴소리도 나온다. 박지원 의원은 이날 한 라디오 인터뷰에서 관련 질문을 받은 뒤 “어떻게 됐든 부적절한 행동을 한 것에 대해서는 사과를 했지만 더 자숙해야 한다고 생각한다”고 말했다. 그는 “보좌진과의 갈등이 있는 것에는 항상 정치권이라 좀 문제가 있다”면서도 “그것을 탓하기 전에 의원 본인이 어떤 처신을 했는가 하는 반성의 계기가 우리 국회의원 전체가 갖도록 했으면 좋겠다”고도 했다. 김 원내대표는 민주당 의원들이 모인 단체 채팅방에 “저를 둘러싼 각종 보도로 심려를 끼쳐 더 송구한 마음”이라고 사과한 바 있다. 국민의힘 등 야권에서는 김 원내대표를 향해 “당장 사퇴하고 윤리위원회에 회부해야 한다”(윤희숙 전 여의도연구원장) 등 사퇴 요구도 나오고 있다.

