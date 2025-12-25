‘학폭’ 청소년 3명 중 1명 “부모에 폭력 행사”

학교폭력을 경험한 청소년 3명 중 1명은 부모에게도 폭력을 행사한 적 있다는 연구 결과가 나왔다.



25일 한국청소년정책연구원의 ‘한국청소년연구’ 36권 4호에 게재된 ‘학교폭력 경험이 청소년의 부모폭력에 미치는 영향: 학교폭력 경험 유형 간 비교를 중심으로’ 연구보고서(연세대 석·박사과정 신나은·강현지·김요한)에 따르면 13∼18세 1552명 조사 결과 학교폭력 경험이 있는 청소년은 31.9%(495명)에 달했다. 피해만 봤다는 응답은 9.7%(151명), 가해 경험만 있다는 응답은 5.1%(79명)였고, 가·피해 경험이 모두 있는 비율은 17.1%(265명)였다.



학교폭력 경험자 중 부모에게 욕설·폭행 등 폭력을 행사한 적 있다는 비율은 30.1%로, 학교폭력 무경험자(9.4%)의 3배가 넘었다. 특히 가·피해 경험이 모두 있는 청소년의 경우 부모폭력 경험은 38.9%까지 올라갔다. 이는 무경험자의 4배에 이르는 수치다. 학교에서 겪은 폭력이 집으로까지 전이되는 양상인 것이다. 학교폭력 피해 청소년 중에선 21.9%, 가해 청소년 중에선 16.5%가 부모에게 폭력을 쓴 적 있다고 답했다.



연구진은 “학교폭력 가·피해 경험이 중첩된 청소년은 타인으로부터 받은 상처와 좌절을 적절히 해소하지 못한 채 부모처럼 가깝고 안전한 대상에게 감정을 전가할 가능성이 존재한다”며 “가·피해 중복경험자를 별도의 고위험군으로 인식하고 특화된 개입 체계를 마련해야 한다”고 밝혔다.



응답 청소년(1552명)의 부모 대상 조사에서도 16.0%(248명)가 자녀에게서 폭력을 당해본 경험이 있다고 답했다. 폭력 유형은 ‘욕설 등 심한 말’이 11.9%로 가장 많았고, ‘물건을 부수거나 발로 걷어찼다’(6.1%)가 뒤를 이었다. 연구진은 “학교폭력 고위험군 청소년에 대한 개입은 청소년 개인에만 국한하지 말고 부모를 포함한 가족 단위 지원으로 확장해야 한다”고 제언했다.

