‘통일교 로비 의혹’ 불가리 시계 쫓는 경찰…불가리코리아 압수수색

세계평화통일가정연합(통일교)의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 이탈리아 명품시계 브랜드인 불가리코리아에 대한 강제수사에 나섰다. 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검 조사에서 2018년쯤 더불어민주당 전재수 의원에게 건넸다고 진술한 1000만원 상당 불가리 시계의 행방을 추적하기 위해서다.

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 지난 20일 오전 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에서 피의자 조사를 마치고 나서고 있다. 뉴시스

24일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전날 서울 서초구의 불가리코리아 본점을 압수수색했다. 경찰은 통일교 관계자 측 제품 구매 이력 이력 등 자료 확보를 시도했다.

경찰은 지난 15일 전 의원 자택·의원실 등을 압수수색했지만 불가리 시계 실물을 확보하진 못했다.

전 의원은 불가리 시계 등 금품 수수를 전면 부인하는 입장이다. 그는 최근 “저는 통일교로부터 그 어떠한 불법적인 금품수수도 없었다”는 입장을 내놨다.

경찰이 이날 구치소를 찾아 의혹을 촉발한 윤 전 본부장을 상대로 조사를 시도했지만 윤 전 본부장이 ‘개인 사정’을 이유로 거부해 무산되기도 했다.

이런 상황에서 혐의 입증을 위해 경찰은 불가리 시계 등 ‘결정적 물증’ 확보에 공을 들이는 것으로 전해졌다.

