‘통일교 로비 의혹’ 불가리 시계 쫓는 경찰…불가리코리아 압수수색

세계평화통일가정연합(통일교)의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 이탈리아 명품시계 브랜드인 불가리코리아에 대한 강제수사에 나섰다. 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검 조사에서 2018년쯤 더불어민주당 전재수 의원에게 건넸다고 진술한 1000만원 상당 불가리 시계의 행방을 추적하기 위해서다.
24일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전날 서울 서초구의 불가리코리아 본점을 압수수색했다. 경찰은 통일교 관계자 측 제품 구매 이력 이력 등 자료 확보를 시도했다.
경찰은 지난 15일 전 의원 자택·의원실 등을 압수수색했지만 불가리 시계 실물을 확보하진 못했다.
전 의원은 불가리 시계 등 금품 수수를 전면 부인하는 입장이다. 그는 최근 “저는 통일교로부터 그 어떠한 불법적인 금품수수도 없었다”는 입장을 내놨다.
경찰이 이날 구치소를 찾아 의혹을 촉발한 윤 전 본부장을 상대로 조사를 시도했지만 윤 전 본부장이 ‘개인 사정’을 이유로 거부해 무산되기도 했다.
이런 상황에서 혐의 입증을 위해 경찰은 불가리 시계 등 ‘결정적 물증’ 확보에 공을 들이는 것으로 전해졌다.
