완주 수소특화 국가산단 예타 통과…국내 첫 수소 국가산단 조성 본격화

전북 완주 수소특화 국가산업단지 조성 사업이 예비타당성조사를 통과해 국내 최초 수소특화 국가산단 조성이 본격화될 전망이다. 수소 모빌리티 산업을 한곳에 집적하는 국가산단이 추진되면 전북이 대한민국 수소산업의 핵심 거점으로 도약할 것이라는 기대다.

전북 완주군 봉동읍 일원에 계획한 완주 수소특화 국가산업단지 조성 사업 위치도. 완주군 제공

전북도는 완주군 봉동읍 일원에 계획한 완주 수소특화 국가산업단지 조성 사업이 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사를 통과했다고 24일 밝혔다. 이는 국가산단 예타 대상 12개 지구 가운데 대구에 이어 두 번째 통과 사례이며, 수소산업 분야에서는 국내 최초다.

KDI 예비타당성조사 결과 비용 대비 편익(B/C)은 1.06으로 경제성을 확보했다. 정책성과 지역 낙후도를 반영한 종합평가(AHP) 점수도 0.501로, 수소산업 육성의 정책적 필요성과 지역균형발전 효과가 함께 인정받았다.

완주 수소특화 국가산단은 수소상용차와 수소 저장용기, 연료전지, 수전해 설비 등 수소 모빌리티 핵심 산업을 집적하는 국가산단이다. 생산과 연구개발(R&D), 실증, 양산 기능을 한곳에 모아 산업 경쟁력을 높이는 것이 목표다.

산단은 구암리 일원에 63만6000㎡ 규모로 조성된다. 산업시설용지와 연구시설용지를 중심으로 수소산업 관련 기업과 연구 기관이 입주하고, 수소 충전소와 수소 공급시설, 각종 지원 시설을 함께 배치한다. 주거 용지와 공원, 도로 등 기반 시설도 동시에 조성해 산업 활동을 뒷받침할 계획이다.

지난 8월 5일 전북도청에서 열린 ‘완주 수소특화단지 지정’ 공모 대응을 위한 업무협약(MOU)식에서 16개 산학연관 관계자들이 서명한 협약서를 들어 보이고 있다. 전북도 제공

완주군은 2020년 수소 시범 도시로 선정된 이후 수소산업 생태계 확장에 주력해 왔다. 현대자동차 전주공장의 수소 상용차 생산을 비롯해 일진하이솔루스의 수소 저장 용기, 비나텍의 연료전지 부품 등 관련 기업과 시험·인증 기반 시설을 이미 갖추고 있어 국가산단 조성의 최적지로 평가받고 있다.

전북도는 향후 LH, 전북개발공사와 협력해 산단 계획 수립 용역을 발주하고, 2027년 국토교통부의 산단 지정 승인을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 수소특화 국가산단 조성을 통해 지역 경제 활성화와 양질의 일자리 창출 효과도 기대하고 있다.

김관영 전북도지사는 “이번 예타 통과를 계기로 기업 투자부터 연구개발, 실증, 양산, 수출까지 한 곳에서 이뤄지는 수소 모빌리티 혁신 클러스터가 완성될 것”이라며 “이를 통해 전북이 수소산업 중심지로 자리매김해 탄소중립 시대를 선도하고, 미래 먹거리 창출에도 기여하게 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지