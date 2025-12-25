라면 먹는 카리나에 외국인들 ‘단체 멘붕’…전세계 1억3000만번 봤다

“라면 광고 맞아? 뮤비인 줄 알았는데 역대급으로 잘 뽑았네”

걸그룹 ‘에스파’의 농심 광고 영상이 전 세계적인 인기를 끌고 있어 화제다. 역대 신라면 광고 중 가장 높은 조회수를 기록했다.

농심 신라면 에스파 글로벌 광고 스틸컷. 농심 유튜브 캡처

농심은 신라면 글로벌 앰배서더인 에스파와 함께 선보인 신라면 광고가 유튜브 누적 조회수 1억3000만회를 넘겼다고 25일 밝혔다. 지난달 19일 광고가 공개된 이후 약 한 달 만에 거둔 성과로, 신라면의 브랜드 파워와 에스파의 글로벌 영향력이 결합한 결과라는 분석이다.

이번 광고는 기존의 정형화된 라면 광고 틀에서 벗어나 K팝 아이콘 에스파의 매력을 극대화한 뮤직비디오 형태로 제작돼 온에어와 동시에 주목받았다. 광고 배경음악은 영국 팝그룹 스파이스 걸스의 ‘Spice up your life’를 리메이크 한 곡으로, 에스파 특유의 세련된 가창력과 어우러져 신라면의 글로벌 슬로건 ‘Spicy Happiness In Noodles’을 감각적으로 표현했다.

특히 광고 속에서 라면 포장지를 열고 물을 붓는 동작을 안무로 재치 있게 표현한 ‘신라면 댄스’도 큰 화제를 모으고 있다. 유튜브 댓글에는 “중독적인 멜로디와 안무가 인상적이다” “뮤직비디오 형식의 광고 구성이 새롭고 신선하다” “정규 음원 못지않은 완성도로 라면 광고의 혁신 사례다” 등 1000여건이 넘는 댓글이 쏟아지고 있다.

농심은 광고와 함께 에스파 멤버들의 모습을 담은 ‘신라면 에스파 스페셜 패키지’를 11월 중국을 시작으로 한국, 호주 등 다양한 국가에 순차적으로 선보이고 있다. 멀티팩에는 에스파 단체 이미지가, 낱봉에는 멤버별 개인 이미지가 디자인됐다. 패키지 내에는 멤버들의 사진과 손글씨가 담긴 포토카드를 동봉했다.

농심 관계자는 “이번 1억뷰 돌파는 글로벌 시장에서 신라면이 단순한 식품을 넘어 하나의 문화 아이콘으로 자리 잡았음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 에스파와 함께 전 세계 팬들에게 K-푸드 대표 브랜드 신라면의 이미지를 더욱 확고히 할 것”이라고 말했다.

농심은 신라면 출시 40주년을 맞는 2026년 글로벌과 로컬의 경계를 허문 ‘글로컬(Glocal)’ 마케팅도 더욱 강화할 방침이다. 1986년 출시 이후 40년간 한국 대표 라면으로 사랑받아온 신라면은 최근 ‘신라면 툼바’, ‘신라면 골드’ 등 다양한 변주를 통해 맛의 영역을 확장하고 있다. 앞으로도 전 세계 100여개국 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 계획이다.

지난해 11월11일 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 열린 롯데웰푸드 ‘웰컴 투 K-스위트 홀리데이’ 페스티벌에 참여한 방문객이 스트레이 키즈 광고를 배경으로 기념 촬영하는 모습. 롯데웰푸드 제공

한편 유통업계에선 국내외 젊은 고객과의 접점을 확대하기 위해 유명 연예인을 앞세운 ‘스타 마케팅’을 꾸준히 전개 중이다.

최근 롯데칠성음료도 배우 안효섭과 김민주를 모델로 내세운 2% 부족할 때 광고를 공개, 누적 조회수 3000만회를 기록하는 등 큰 주목을 받았다. 지난 2일 ‘2025 대한민국광고대상’에서 캠페인전략부문 동상을 수상하기도 했다.

롯데웰푸드 역시 올해 빼빼로데이에 브랜드 글로벌 앰배서더인 아이돌 그룹 ‘스트레이 키즈’ 광고를 미국 뉴욕 타임스스퀘어 등 곳곳에 배치해 글로벌 팬층을 공략했다. 영하의 날씨임에도 스트레이 키즈 광고 인증 사진을 찍으려는 수만 명의 방문객이 몰리며 대기줄이 잇따랐다.

