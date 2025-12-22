고물가·고환율 직격탄… 기업·소상공인 “2026년 경기전망 암울” [뉴스 투데이]

“고기건 야채건 원자재가 지난해에 비해 20% 이상 인상됐습니다. 특히 수입 고기는 환율 영향을 크게 받아 외식업계는 고환율 직격탄을 제대로 맞고 있어요. 연말인데 손님도 없고, 내년에는 경기가 더 힘들 거라고 하는데 메뉴값을 올릴 수도 없고 정말 답답합니다.”



서울 관악구에서 한식당을 운영하는 A씨(67)는 요즘 속이 타들어간다. 크리스마스와 연말 모임을 앞두고 예약 문의가 쏟아져야 할 시기인데 손님들 발길이 뜸하기 때문이다. 여기에 식자재값마저 치솟아 어깨를 짓누른다. A씨는 22일 통화에서 “지난해는 계엄 여파로, 올해는 경기 불안으로 연말 특수라는 말이 무색하다”고 토로했다. 이 같은 현장 체감은 외식업에만 국한된 문제가 아니다. 우리 경제를 둘러싼 불확실성이 새해에도 이어질 것으로 우려되는 가운데, 업황 부진과 고물가·고환율, 소비심리 위축이 겹치면서 대기업과 중소기업, 소상공인을 가리지 않고 내년 경영 전망도 암울하다는 의견이 많다.

지갑 열기 겁나네 지난 21일 서울 시내 한 대형마트에 수입 소고기가 진열돼 있다. 한국은행에 따르면 지난달 소고기 수입물가지수(달러 기준)는 2020년 대비 30.0% 상승했으나, 환율 변동이 적용된 원화 기준으로는 60.6% 올라 상승폭이 두 배에 달했다. 연합

대한상공회의소가 전국 소매유통업체 300곳을 대상으로 실시한 ‘2026년 유통산업 전망 조사’ 결과에 따르면 내년 국내 소매유통시장 성장률은 0.6%로 최근 5년 내 가장 낮은 수준을 기록할 전망이다. 업계는 성장 둔화의 주요 원인으로 소비심리 위축을 가장 많이 꼽았다. 고물가 기조와 시장경쟁 심화, 가계부채 부담 등이 복합적으로 작용하면서 소비 여력이 줄어들고 있다는 것이다. 특히 대형마트와 슈퍼마켓 등은 온라인쇼핑 플랫폼과의 경쟁 심화, 1∼2인 가구 증가에 따른 소량 구매 경향, 할인 경쟁에 따른 수익성 악화로 역성장을 기록할 것으로 예상됐다.



중소기업중앙회가 지난달 4∼21일 생활밀접업종(도·소매업, 숙박·음식점업)과 제조업종에 종사하는 소상공인 800개사를 대상으로 실시한 ‘소상공인 경영실태 및 정책과제 조사’에서도 원자재비와 재료비 상승, 내수 침체 등에 따라 내년 경영 환경이 올해와 비슷하거나(51.3%) 악화될 것(38.0%)이란 전망이 압도적이었다. 긍정적인 전망은 10.8%에 그쳤다.



특히 진정 기미가 안 보이는 고환율은 다수 중소기업에 더 이상 기회 요인이 아니라 부담으로 작용하고 있다. 중소기업중앙회가 최근 중소기업 635곳을 대상으로 ‘환변동 관련 중소기업 실태조사’를 한 결과, 수출입 병행 기업(337개사) 중 고환율 피해를 본 응답률은 40.7%로 ‘이익이 발생했다’는 응답률(13.9%)보다 3배가량 높았다.

환율 급등에 따른 피해 유형(복수응답)으로는 수입 원부자재 가격 상승이 81.6%로 가장 많았고, 외화 결제 비용 증가(41.8%), 해상·항공 운임 상승(36.2%)이 뒤를 이었다. 환율 상승으로 인한 수입 원재료 비용 증가는 ‘작년 대비 6∼10% 상승했다’는 응답이 37.3%로 가장 많았다. 문제는 늘어난 원가 부담을 판매 가격에 반영하기 어렵다는 점이다. 응답 기업의 55.0%가 환율 상승으로 증가한 원가를 판매 가격에 전혀 반영하지 못해 수익성 악화로 이어졌다.



대기업·중견기업들 역시 절반 이상이 내년 경영 여건이 어려울 것으로 전망했다. 한국경제인협회가 시장조사기관 모노리서치에 의뢰해 매출액 1000대 기업을 대상으로 실시한 ‘2026년 기업 경영 환경 인식 조사’를 보면 응답 기업(150곳)의 ‘어려울 것’(52.0%)이란 답변이 ‘양호할 것’(44.7%)보다 많았다. 특히 ‘매우 어렵다’ 응답이 18.0%로 ‘매우 양호하다’(3.4%)를 압도했다.



기업들은 내년도 대내 경영 리스크 요인으로 내수 부진 및 회복 지연(32.2%)을 가장 많이 꼽았다. 인플레이션 심화(21.6%), 금리 인하 지연 또는 인상(13.1%) 등이 뒤를 이었다. 글로벌 리스크 요인으로는 환율 등 외환시장 변동성 확대(26.7%), 보호무역 및 수출 장벽 확대(24.9%), 세계경제 둔화 및 회복 지연(19.8%), 에너지·원자재 등 수입 물가 불안(15.3%) 순으로 조사됐다.



이상호 한경협 경제산업본부장은 “경제 성장을 이끄는 주체인 기업들의 활력이 위축되지 않도록, 정부가 과감한 규제 혁신과 함께 첨단·신산업 투자 지원, 내수·수출 활성화 정책들을 속도감 있게 추진해야 한다”고 했다.

