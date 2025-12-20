“크리스마스 전 군인들에게 263만원씩 쏜다고요?”

도널드 트럼프 대통령이 크리스마스 전에 군인들에게 1776달러(약 263만원)씩 지급하겠다고 밝혔다.

로이터 연합뉴스

17일(현지시간) 트럼프 대통령은 대국면 연설에서 자신의 경제 성과를 자찬하며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 약 18분 동안의 연설에서 “지난 11개월 동안 우리는 미 역사상 어느 정부보다 더 많은 긍정적인 변화를 가져 왔다” “전례가 없는 일”이라고 말했다. 그는 “나는 난장판을 물려받았고 이를 바로잡고 있다”며 “취임했을 때 인플레이션은 48년 만에 최악이었고, 물가는 사상 최고치를 기록했으며, 수백만 미국인들의 삶은 감당할 수 없을 정도로 비싸졌다. 이 모든 것은 민주당 정부 시절 발생했다”고 했다.

트럼프 대통령은 내년 5월 취임할 차기 연방준비제도(FED) 의장에 대해서는 “대폭적인 금리 인하를 믿는 사람으로 곧 발표할 것”이라며 “이에 따라 새해 초부터 주택담보대출(모기지) 상환 부담은 더 많이 줄어들 것”이라고 했다. 이어 “새해에 미국 역사상 가장 공격적인 주택 개혁 정책을 발표할 것”이라 예고했다.

또 관세에 따른 세수 호황으로 140만명이 넘는 군인에게 이른바 ‘전사 배당금(warrior dividend)’을 각 1776달러씩 지급한다고 밝혔다.

