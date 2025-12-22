세종 집무실서 국회의사당까지… 車없는 시민공간으로 연결

대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어설 세종 국가상징구역의 밑그림이 나왔다. 도로를 지하화하고 그 상부를 시민 공간으로 조성해 집무실과 국회를 하나의 축으로 연결하는 것이 핵심이다.



행정중심복합도시건설청(행복청)은 22일 한국토지주택공사(LH)와 공동으로 추진한 ‘국가상징구역 마스터플랜 국제공모’의 최종 당선작으로 에이앤유디자인그룹건축사사무소(이하 에이앤유디자인)의 ‘모두가 만드는 미래’를 선정했다고 밝혔다. 국가상징구역은 세종시 세종동 약 210만㎡ 부지에 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당, 시민 공간 3개 구역을 중심으로 조성된다.

모두를 위한 언덕 시민공간 ‘모두를 위한 언덕’ 조감도. 시민공간을 중심으로 북쪽에는 대통령 세종집무실, 남쪽에는 국회세종의사당이 배치될 예정이다. 행정중심복합도시건설청 제공

당선작은 국가상징구역을 관통하는 도로인 절재로 일부를 지하화하고, 그 상부를 시민 공간인 ‘모두를 위한 언덕’으로 조성한 것이 특징이다. 특히 북측의 세종집무실과 남측의 국회 세종의사당을 보행이 가능한 녹지로 연결한다는 점이 심사위원들로부터 높은 점수를 받았다. 국민참여투표 결과에서도 13개 팀 중 5위를 차지했다.



심사위원장을 맡은 구자훈 한양대 도시대학원 석학교수는 “단순한 상징공간이 아니라 산책로·광장·문화·수변공간이 결합된 생활 축으로 제안해 시민이 부담 없이 드나들고 일상적으로 이용할 수 있도록 한 점이 높은 평가를 받았다”고 말했다. 구 교수는 “주요 시설을 보행권 안에서 연결하고 차량 동선을 분리해 상징공간 상부를 안전한 보행축으로 계획한 점도 돋보였다”고 덧붙였다.



당선작이 행복 도시의 자연경관을 우리 고유의 풍경인 ‘산수’로 해석해 대한민국을 대표하는 국가적 풍경을 구현한 것도 호평을 받았다. 탄소 중립, 스마트도시 등 미래 도시 모델을 실천 가능한 수준으로 구체화한 점도 선정 이유로 꼽혔다. 에이앤유디자인 김재석 대표이사는 “국가의 입법과 행정 기능이 시민을 중심으로 자연스럽게 조화를 이루는 모습을 대한민국의 새로운 산수로 정의해 제안한 것이 오늘의 대한민국을 상징하는 공간적 정체성으로 평가되었다는 점을 큰 영광으로 생각한다”고 당선 소감을 전했다. 에이앤유디자인은 서울 서초구 ‘래미안 원베일리’, 용산구 ‘나인원한남’, 영등포구청 등을 디자인한 곳이다.



행복청은 이번 국제공모 당선작을 토대로 국가상징구역 조성을 위한 후속 절차에 즉시 착수한다. 먼저 ‘국가상징구역 마스터플랜 구체화 용역’을 추진해 당선작의 공간 구조와 시설배치 등을 법정 도시계획에 반영하고, 이를 바탕으로 시민 공간 등 주요 시설 조성을 위한 세부 실행계획 수립을 내년 중 완료할 방침이다. 행복청과 국회사무처는 내년 상반기 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당의 건축 설계공모를 각각 추진할 계획이다.



준공까지는 최소 5년 가까이 걸릴 전망이다. 대통령 세종집무실은 2030년 상반기, 국회 세종의사당은 2033년을 목표로 하고 있다. 강주엽 행복청장은 “현재 전문가들과 함께 공정을 재검토 중”이라며 “시기가 앞당겨질 가능성은 있지만 언제라고 말하기엔 이르다. 구체적인 일정은 관계기관 협의를 거쳐 추후 설명하겠다”고 말했다. 앞서 이재명 대통령은 지난 12일 행복청 업무보고에서 “2030년에 세종에 대통령 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가는 것이 아니냐”며 일정을 앞당겨달라고 주문했다.



강 청장은 “당선작 발표는 국가상징구역의 청사진을 제시하는 출발점으로서 실질적인 행정수도 완성을 위해 한 걸음 더 나아가는 의미를 갖는다”며 “앞으로 행복청은 당선작을 바탕으로 국민들과 긴밀히 소통해 국가상징구역을 우리 모두가 자랑스러워하는 공간으로 만들어가겠다”고 했다.

