‘영화·운동·식사·목욕·회의…’ 전북 임실에 ‘정주활력센터’ 건립

전북 임실에 주민 생활에 필요한 모든 기능을 집약한 대규모 정주활력센터가 들어서게 돼 지방 소멸 대응과 원도심 활성화를 이끌 핵심 거점으로 주목받고 있다.

전북 임실읍 이도리에 들어설 ‘임실 정주활력센터’ 조감도. 임실군 제공

임실군은 22일 임실읍 이도리에서 ‘임실 정주활력센터’ 건립을 위한 착공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다고 밝혔다. 이날 착공식에는 심민 임실군수와 장종민 군의회 의장, 박정규 전북도의원, 관계 기관 관계자, 지역 주민 등 100여명이 참석했다.

임실 정주활력센터는 임실읍 이도리 732-1번지 일원 부지 1747㎡에 지하 1층·지상 8층 규모로 조성된다. 총사업비 347억원이 투입되는 이번 사업은 2027년 준공을 목표로 추진되는 임실군의 중점 전략사업이다.

특히, 이 센터는 단일 기능의 공공시설이 아닌, 일상생활과 문화·복지·여가 기능을 유기적으로 결합한 복합 생활 거점으로 조성해 주민 체감도와 이용도를 크게 높일 것으로 기대된다.

1층에 푸드복합문화센터와 베이커리 등 근린생활시설이 들어서고, 2~3층에는 남·여 목욕탕과 레스토랑, 대·소회의실을 배치해 주민 복지와 커뮤니티 기능을 강화한다. 4층은 사무공간과 회의실로 구성돼 행정과 민간이 연계되는 협력 공간으로 활용되며, 5층에는 지식정보센터와 주니어 직업 체험관, 주니어 놀이터를 조성해 아동·청소년을 위한 학습·체험 공간을 마련한다. 6층에는 실내 클라이밍장 등 체육시설을, 7층에는 영화관을 조성해 전 세대가 함께 이용할 수 있는 문화·여가 공간을 제공할 계획이다.

22일 전북 임실읍 이도리에서 열린 ‘임실 정주활력센터’ 착공식에서 심민 임실군수(왼쪽 9번째) 등 주요 인사들이 시삽을 준비하고 있다. 임실군 제공

이번 사업은 인구 감소와 고령화로 심화되고 있는 지방 소멸 위기에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자로, 청년과 가족 단위 인구 유입은 물론 인근 35사단 군 장병 등 생활 인구의 문화·여가 수요까지 아우르는 역할을 수행하게 된다. 센터가 완공되면 단일 기능의 공공시설이 아닌, 침체된 임실읍 원도심 기능을 회복하고, 인근 상권과 지역 경제를 활성화하는 핵심 거점 역할을 하게 될 것이라는 기대다.



특히 농촌 중심지 활성화 사업과 지방소멸대응기금 등과 연계해 추진되며, 중장기적으로는 공공 서비스 접근성 강화와 정주 기반 확충을 통해 인구 구조 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다. 정주활력센터 조성으로 유동 인구가 증가하면 원도심 상권 활성화와 지역 내 소비 확대 등 경제적 파급 효과도 기대된다.

임실군은 향후 시설 운영 과정에서 지역 인력과 민간 참여를 확대해 일자리 창출과 공동체 활성화를 도모하고, 지속 가능한 운영 모델을 구축할 방침이다. 심민 임실군수는 “정주활력센터는 임실군이 직면한 지방 소멸 위기에 대응하기 위한 대표적인 실천 사업”이라며 “군민 삶의 질을 높이고, 청년과 미래세대가 다시 찾는 임실로 도약할 수 있도록 사업 추진과 운영 준비에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

