한국 첫 하얏트 플레이스 ‘하얏트 플레이스 부산연산’ 공식 오픈

하얏트 호텔즈 코퍼레이션(Hyatt Hotels Corporation)은 한국 최초의 하얏트 플레이스(Hyatt Place) 브랜드 호텔인 ‘하얏트 플레이스 부산연산(Hyatt Place Busan Yeonsan)’이 모든 인허가 및 안전 점검 절차를 최종 통과하고, 2025년 12월 21일 공식 오픈했다고 밝혔다.

이번 오픈은 하얏트의 아시아·태평양 지역 확장 전략에 있어 중요한 이정표로, 연간 외국인 관광객 300만 시대를 맞은 부산에 하얏트의 셀렉트 서비스 브랜드를 처음 선보이는 사례라는 점에서 지역 관광시장에서도 상징적인 의미를 가진다. 역동적인 도시 부산에 새로운 글로벌 호텔 선택지를 제시하는 계기가 될 것으로 기대된다.

하얏트 플레이스 부산연산은 총 28층 규모에 현대적 디자인의 호텔 객실 160실을 갖춘 도심형 호텔로 조성되었으며, 하얏트 플레이스 브랜드 고유의 실용성과 편안함을 바탕으로 비즈니스 및 레저 여행객 모두를 위한 루프탑 수영장, 올데이다이닝 레스토랑, 피트니스 센터, 사우나 시설, 유연한 구성의 회의 및 이벤트 공간 등과 같은 다양한 부대시설이 함께 갖추어졌다.

부산은 글로벌 관광도시로서의 입지를 지속적으로 강화하고 있으며, 연산 일대 역시 비즈니스·주거 기능이 함께 확장되는 핵심 생활권으로 주목받고 있다. 하얏트 플레이스 부산연산은 이러한 도시 환경 속에서 효율성과 편안함을 동시에 추구하는 현대 여행객을 대상으로 스마트한 호텔 경험을 제공할 예정이다.

하얏트 관계자는 “하얏트 플레이스 브랜드를 한국에 처음 선보이게 되어 매우 기쁘다.”며 “부산은 관광과 비즈니스 수요가 함께 성장하는 도시로, 이번 신규 호텔은 생산성과 편안함을 모두 원하는 여행객에게 최적의 숙박 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

하얏트는 브랜드 운영 기준과 품질 관리 절차를 호텔 운영 전반에 적용하고, 호텔 소유주 및 운영 파트너와 협력해 이번 오픈을 준비해 왔다. 하얏트 플레이스 부산연산의 출범을 계기로 하얏트는 한국 시장에서 셀렉트 서비스 부문의 브랜드 포트폴리오를 확대해 나갈 계획이다.

