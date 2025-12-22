합참 "軍지도·유엔사 기준 MDL 다르면 더 남쪽 채택 대응"

합동참모본부가 우리 군의 군사지도상 군사분계선(MDL)과 유엔군사령부의 MDL 기준선이 다르면 둘 중에 더 남쪽의 선을 기준으로 북한군의 MDL 침범에 대응하라는 지침을 전방 부대에 전파했다.



합참은 22일 입장을 내고 "비무장지대(DMZ)에서 북한군의 정전협정 위반행위 발생 시 현장 부대의 단호한 대응과 남북 간 우발적 충돌 방지를 위해 지난해부터 현장의 '식별된 MDL 표지판'을 최우선 적용하되, MDL 표지판이 식별되지 않는 지역에서는 군사지도상 MDL과 유엔사 MDL 표지판 좌표의 연결선을 종합 판단해 조치 중"이라고 밝혔다.

합참이 2024년 12월 23일 언론에 배포한 '최근 북한군 동향' 자료를 통해 러시아에 파병된 북한군 중 1천100여명의 사상자가 발생한 것을 확인했으며, 북한군은 현재 교대 또는 증원 파병을 준비하고 있다고 밝혔다. 북한은 또한 남북 군사분계선(MDL) 일대 경계를 강화하면서 대남 풍선 부양 준비를 이어가고 있으며, 연말께 중거리 탄도미사일(IRBM)급 극초음속 미사일을 발사할 가능성도 있는 것으로 평가됐다. 사진은 전기철책 설치를 위한 애자 모습. 합참 제공

이에 대해 군 관계자는 "북한군이 우리 군사지도상으로는 MDL을 침범했는데, 유엔사 기준선으로는 넘지 않았을 경우 유엔사 기준선을 고려해 작전적 조치를 하라는 것"이라고 설명했다.



반대로 유엔사 기준선을 넘었지만, 우리 군의 군사지도상 MDL을 넘지 않았으면 군사지도상 MDL을 고려해 조치를 하라는 뜻이라고 이 관계자는 덧붙였다.



MDL은 1953년 7월 27일 정전협정 체결로 설정된 휴전선이다. 그러나 당시 설치한 1천292개 표지판 중 상당수가 유실돼 200여 개만 남아 있는 상황이다.



시간이 흐르면서 우리 군은 해당 표지판과 유엔사 지도를 기준으로 군사지도에 MDL을 표기했고, 유엔사도 유엔사대로 1953년에 표시한 지도와 현장에 있는 말뚝을 고려해 기준선을 잡으면서 지역에 따라 많게는 수십m씩 차이가 발생했다.



북한이 지난해 4월부터 대규모 병력을 동원해 비무장지대 내 지뢰 제거 및 불모지 작업 등을 시작한 이후 북한군의 MDL 침범은 꾸준히 발생하고 있다.



북한군은 올해 3월부터 현재까지 총 16번 MDL을 침범했고, 그중 10건이 지난달에 집중됐다. 합참은 최근 북한군이 자주 MDL을 침범하는 것은 강원도 고성 지역 불모지 작업 등 때문으로 보고 있다.



우리 군은 북한군의 MDL 침범 시 경고방송과 경고사격으로 대응하면서, 동시에 변경된 MDL 침범 기준 지침을 지난 9월 전방 부대에 공문으로 전파했다.



다만 변경된 지침 내용은 이미 지난해 하반기에 마련돼 공문 전파 전부터 사실상 현장에서 실행 중이었다고 군 관계자는 설명했다.



군 당국은 정부의 대북 대화 기조에 맞춰 지난달 북한에 MDL 기준선 설정을 위한 논의를 고리로 군사회담을 제안하기도 했다. 우리 측과 북한이 인식하는 MDL에 차이가 있다고 보고 이를 다루는 대화를 제안한 것인데 북측은 응답하지 않았다.



한편, 군 당국은 북한이 DMZ에서 도발해도 사격을 자제하라고 했다는 일부 언론 보도에 대해서는 "MDL 침범을 포함한 북한군의 정전협정 위반행위 발생시 정해진 절차에 따라 단호히 대응하는 가운데 우발적 충돌을 방지하고 상황을 안정적으로 관리하고 있다"고 부인했다.

연합

