‘트레이더 조’에 이어 이 브랜드…美 ‘사랑받는 브랜드’ 3위에

BBQ 치킨이 미국 최대 로컬 리뷰 플랫폼 ‘옐프(Yelp)’가 발표한 ‘2025년 미국에서 가장 사랑받는 브랜드(Most Loved Brands)’ 순위에서 전체 3위를 차지했다.

옐프는 매달 1억명 이상이 방문하는 미국 내 가장 영향력 있는 리뷰·검색 플랫폼이다. 음식점과 카페를 비롯해 미용, 의료, 생활 서비스 등 다양한 업종의 비즈니스 정보를 제공하며, 미국을 중심으로 캐나다, 영국, 오스트레일리아, 뉴질랜드 등 주요 영어권 국가를 포함한 30여개 국가에서 비즈니스 리뷰 데이터를 축적·공유하고 있다.

BBQ는 1위 ‘데이브스 핫 치킨(Dave's Hot Chicken)’, 2위 ‘트레이더 조(Trader Joe's)’에 이어 당당히 3위에 이름을 올렸다. 1·2위를 차지한 두 브랜드는 미국 내에서 가장 강력한 팬덤을 보유한 국민 브랜드라는 점에서 BBQ의 성과가 더욱 주목받는다. ‘데이브스 핫 치킨’은 미국 외식업계의 신화적 브랜드로 평가받으며, 미국 식료품 체인점인 ‘트레이더 조’는 매장 경험과 품질만으로 장보기를 여행처럼 만드는 독보적 아이덴티티를 구축했다.

BBQ는 리뷰의 약 71%가 별점 4~5점의 높은 평기를 기록했다. 황금올리브치킨은 바삭하면서도 담백한 맛으로 현지 소비자들의 호평을 받았으며, 매콤함과 고소함을 동시에 살린 양념치킨과 다양한 소스 치킨 메뉴도 높은 인기를 끌고 있다. BBQ는 지역별로도 미국 중서부 2위, 남부 2위, 서부 3위를 기록하는 등 전 지역에서 고른 지지를 얻고 있다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 메뉴 개발과 운영 경쟁력을 바탕으로 K-치킨 위상을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

