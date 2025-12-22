10년 넘게 이어진 진심… SPC그룹, 발달장애인 제빵 역량 강화 지원

SPC그룹이 연말을 맞아 발달장애인 제과제빵 근로자를 위한 교육 기부를 진행했다고 22일 밝혔다. SPC그룹 제공

SPC그룹이 연말을 맞아 발달장애인 제과제빵 근로자를 위한 교육 기부를 진행했다고 22일 밝혔다.

장애인 직업재활시설 ‘소울베이커리’ 소속 발달장애인 근로자 20명을 대상으로 지난 19일 ㈜파리크라상 송파교육장에서 진행된 교육은 현장에서 활용할 수 있는 실질 기술 전수에 중점을 두고 이뤄졌다. 파리크라상의 기술교육팀 전문 강사들의 교육으로 참가자들은 건강빵을 만들며 시장 트렌드를 이해하고 직무 역량도 강화했다.

소울베이커리는 환경을 생각한 원료 선택과 지역 농산물의 활용을 통해 지역과 공존하는 베이커리 제품을 만들며, 장애인이 안정적인 일자리를 갖고 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 근로사업장이다. 사회복지법인 ‘애덕의 집’이 운영한다.

SPC그룹은 2012년부터 소울베이커리와 함께 발달장애인 교육 프로그램 ‘SPC&Soul 행복한 베이커리 교실’을 운영하고 있다. 현재까지 2200여명의 교육생을 배출했으며, 장애인 제빵 교육장 조성, 직업훈련비 지원, 해외연수 지원 등 총 8억8000만원을 후원했다.

SPC그룹 관계자는 “앞으로도 글로벌 제빵기업으로서 축적한 기술과 경험을 사회와 나누는 상생 활동을 지속하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지