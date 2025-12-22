RM "2026년은 방탄소년단 해…더 애정 가져줬으면"

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 완전체 컴백을 앞두고 결의를 다졌다.

방탄소년단은 지난 21일 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 단체 라이브 방송을 진행하고 컴백에 대해 언급했다.

리더 RM은 특히 "2026년은 방탄소년단의 해로 가자. 진짜 큰 게 온다"고 예고했다. 제이홉 역시 "2026년은 우리에게 중요한 해"라고 특기했다.

RM은 "우리 회사(하이브)가 우리에게 조금 더 애정을 가져줬으면 좋겠다"고 청했다.

맏형 진이 "그래도 이것저것 열심히 해주고 있지 않냐"고 하자, RM은 "잘 모르겠다. 이런 말 잘 안 하는데, 그냥 조금 더 우리를 보듬어줬으면 좋겠다"고 바랐다.

RM은 앞서 라이브 방송에서도 팀의 지속 여부를 놓고 고민했던 시간도 있었다고 털어놓았다. 다만 팬덤 '아미'와 멤버들을 위해서 열심히 준비하고 있다고 부연했다.

방탄소년단은 빅히트 엔터테인먼트를 'K-팝 최대 기획사'이자 대기업인 하이브로 성장시킨 1등 공신이다. 내년 봄 완전체 앨범을 발매하고 투어를 돌 것이라고 예고했다. 하이브는 물론 K-팝 신에 또 다른 변곡점이 될 것이라 예상된다.

