현빈, ‘청룡’ 사상 최초 부부 주연상 “♥손예진 호명 순간 더 기뻤다”

유튜브 채널 '요정재형' 화면 캡처

배우 현빈이 올해 청룡영화상에서 최초 부부 동반 주연상 수상에 대해 아내의 공백기가 상으로 연결돼 좋았다고 했다.

21일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '옷 젖듯이 사랑하게 된 것 같아요.. (진심)' 영상이 공개됐다.

이날 정재형은 게스트 현빈과 함께 이야기를 나누는 시간을 가졌다. 정재형은 최근 '제46회 청룡영화상'에서 현빈과 손예진이 시상식 사상 최초로 부부 동반 주연상을 수상한 경사를 언급했다.

현빈은 "내가 먼저 상을 받고 내려왔는데 아내가 호명되는 순간 더 기뻤다"고 말했다.

이어 "나도 아내도 결혼 후 첫 작품이었다"며 "난 결혼 후 우진이가 태어난 그 무렵에 '하얼빈'을 촬영했지만 아내는 나보다 공백기가 길었으니까 연기 갈증도 더 컸을 거다. 그게 좋은 상으로 연결이 되니 기분이 좋더라"고 했다.

그러면서 "배우로서 꾸준히 자기 필모그래피를 쌓아오던 사람이었는데 나를 보면서 얼마나 연기가 하고 싶었겠나"라고 말했다.

현빈은 '하얼빈'으로 남우주연상을, 손예진은 '어쩔수가없다'로 여우주연상을 받았다. 부부가 남녀 주연상을 받은 건 청룡영화상 역사상 최초였다.

정재형은 "손예진이 아들 사진을 보여줬는데 그렇게 만화처럼 생긴 아이는 처음 봤다"며 "예쁜 아들을 대할 때 어떤 아빠인지 궁금하다"고 했다.

현빈은 "그냥 평범한 아빠다다. 지금은 엄격하게 해도 잘 모를 거다. '무슨 소리를 하는 거지' 싶을 것 같다"고 말했다.

정재형이 "나중에 배우를 하겠다고 하면 어떻게 하겠나"라고 묻자 현빈은 "조금 생각을 해봐야 할 것 같다"고 답했다.

한편, 현빈은 2022년 손예진과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다.

