새해부터 다시 ‘청와대 시대’… 구중궁궐 탈피 소통 시험대 [새해부터 다시 '청와대 시대']

2022년 3월20일, 당시 윤석열 대통령 당선인은 대통령 집무실의 용산 국방부 청사 이전을 발표하면서 이렇게 말했다. 윤 당선인은 용산 대통령실 이전에 대해 “결단을 하지 않으면 제왕적 대통령제에서 벗어나기 어렵다”고도 밝혔다. 윤 전 대통령은 집권 후 매일 아침 출근길에 기자들과 짧게 문답하는 방식의 ‘도어스테핑’을 60여 차례 진행하며 소통을 강조했지만, 결국에는 초유의 비상계엄을 선포하고, 탄핵소추와 파면을 거치면서 불통·제왕적 대통령으로 전락했다.

대통령 집무실이 서울 용산구 국방부 청사(왼쪽)로 이전한 지 3년7개월 만에 다시 종로구 청와대(오른쪽)로 돌아간다. 21일 관람객이 바리케이드가 세워진 청와대 정문 앞을 지나가고 있다. 윤석열 전 대통령은 국민과의 소통을 늘리겠다며 청와대를 떠났지만, 정작 그가 연 ‘용산 시대’는 임기 내내 ‘불통’과 ‘격노’ 그리고 ‘계엄’으로 얼룩졌다. 이재문·최상수 기자

이재명정부가 이달 말 대통령실의 청와대 이전을 완료하고 새해부터 ‘청와대 시대’ 개막을 앞두고 있다. 단순히 집무 장소의 변경을 넘어 청와대가 가진 폐쇄적 ‘구중궁궐’ 이미지를 벗어나고, 제왕적 대통령으로 대표되는 청와대 중심 국정 운영을 경계하는 것이 이재명정부의 성공과 직결될 것이란 분석이 나온다.



21일 대통령실에 따르면 청와대로 이전 절차를 시작한 대통령실은 이르면 28일부터 청와대 공식 업무를 시작할 예정이다. 이 대통령의 청와대 첫 출근 날짜가 확정되면 국민에게 청와대 복귀를 보고하는 행사도 준비 중인 것으로 알려졌다.



최진 대통령리더십연구원 원장은 본지와의 통화에서 청와대 복귀 시 이 대통령이 유념해야 할 점으로 우선 청와대의 권위주의적 ‘구중궁궐’ 이미지를 탈피해야 한다고 강조했다. 최 원장은 “청와대 하면 ‘힘센 사람들이 자기 권력을 남용하는 곳’이라는 부정적 이미지가 깊이 박혀 있기 때문에 이 대통령이 청와대로 가면 훨씬 더 많은 소통을 해야 하고, 더 많은 공간을 국민들한테 돌려줘야 한다”고 말했다. 최 원장은 “명실상부하게 참모들과의 물리적, 심리적인 거리를 과거보다 훨씬 더 좁혀야 한다”고 짚었다. 그는 또 “국민과의 상시 소통은 곧 기자들과의 상시 소통을 의미하는 것”이라며 “기자들과의 소통 시스템을 좀 체계화, 업그레이드할 필요도 있다”고 덧붙였다.



이재명정부의 청와대는 대통령이 주로 사용하는 본관과 업무동인 여민관(1∼3관), 외빈 맞이나 행사에 사용하는 영빈관, 기자실이 있는 춘추관, 대통령 관저로 구성될 예정이다. 대통령의 집무실은 본관과 여민관에 각각 설치되지만 본관에 있는 집무실은 정상회담이나 임명장 수여식 등 공식행사 때만 이용하고, 사실상 거의 모든 업무는 여민관 집무실에서 소화할 방침이다.

특히 대통령 집무실을 대통령 비서실장, 정책실장, 국가안보실장까지 3실장 집무실과 함께 배치해 대통령과 참모진과의 소통 강화에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌다.

과거 박근혜정부 당시 대통령 집무실이 본관에만 있어 대통령이 본관에서 500m가량 떨어진 여민관 참모들과 소통을 하는 데 어려움이 있다는 지적이 제기된 바 있다. 문재인 전 대통령은 참모들과 소통을 늘리겠다며 여민관에 집무실을 설치해 본관 집무실과 함께 사용했는데, 이재명정부는 문재인정부보다 더 여민관을 적극 활용한다는 설명이다.

이 대통령이 취임 이후 국무회의 및 대통령 주재 수석비서관 회의를 생중계하고, 최근 부처 업무보고를 사상 최초로 공개하는 등 광범위 소통행보를 보이는 만큼 이재명정부가 청와대로 이전하더라도 과거의 ‘불통’ 이미지가 재연되기는 어려울 것이란 관측도 나온다. 최창렬 용인대 특임교수는 “공간이라는 게 물론 중요하다”면서도 “청와대에 들어간다고 해서 또다시 과거의 대통령들처럼 국민들과 소통하지 않고 그럴 리는 없다고 본다”고 내다봤다. 최 교수는 “청와대가 구중궁궐이라는 비판이 많았는데 그럼 용산에 가서는 그렇게 했느냐. 그렇지 않다”면서 “공간은 소통하고 활용하기 나름”이라고 강조했다.

대통령실 관계자는 이날 통화에서 “대통령이 업무보고에 생중계를 포함해 다양한 소통 행보를 보이고 있기 때문에 불통 등에 대한 우려는 충분히 불식시킬 수 있다고 본다”면서 “권위주의 대통령과 현재 대통령의 리더십은 거리가 있다는 평가가 분명한 만큼 소통을 강화하면서 국민 눈높이에 맞는 행보를 강화해 나갈 것”이라고 설명했다.

전문가들은 일각에서 이 대통령의 과도한 ‘만기친람’ 행정으로 청와대 권력 집중이 강화되는 것이 아니냐는 우려에는 대체로 선을 긋고, 일부 단점은 보완이 이뤄져야 한다고 당부했다.

이재명 대통령이 지난 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 조현 외교부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

최 원장은 최근 생중계 업무보고 등과 관련해 “국민적 관점에서 본다면 실보다는 득이 더 많았다고 본다”며 “발언의 품격 논란이나 시시콜콜한 부분을 질책하는 것 등은 시정해야 할 부분”이라고 말했다. 최 원장은 “업무보고 생중계는 최소의 비용과 최소의 노력으로 최대의 효과를 기대하는 그런 정치, 정책적인 이벤트의 장으로 십분 잘 활용하고 있는 것”이라며 “잘못하면 대통령의 지지율 하락으로 이어지거나 대통령이 비난을 받는 것인데 이 대통령은 그것을 두려워하지 않는다는 것”이라고 평가했다.

최 교수도 “생중계는 좋은 방식”이라며 “꼬치꼬치 캐물으면서 공직사회의 긴장감을 높이고, 기강도 잡을 수 있으며 적어도 그 부처의 장이나 기관장들이 아랫사람한테 떠넘기지 않고 스스로 업무파악을 하는 계기나 하나의 유인책이 되는 것”이라고 설명했다. 다만 최 교수도 “자꾸 정치적 논란이 될 수 있는 말이 나오는 건 바람직하지 않다”며 “대통령의 말은 워낙 영향력이 큰 것이니까 논란이 제기된 부분은 좀 완화하거나 단점을 보완하면 되는 것”이라고 짚었다.

