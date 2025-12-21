2025년 서울 아파트 월세 상승률 첫 3%대 ‘역대 최고’

올해 서울 아파트 월세 상승률이 3%대에 처음 진입하며 역대 최고를 기록했다. 10·15 부동산 대책에도 서울 아파트 매매가가 하락하기는커녕 전월세 가격이 뛰는 부작용이 나타나며 서민층 주거비 부담과 임대차 시장 불안이 가중되고 있다.

2025년 서울 아파트 월세 상승률이 정부 공인 시세로 3%대에 처음 진입하며 연간 역대 최고를 기록했다. 사진은 21일 서울 시내의 한 부동산에 붙은 매물 게시판. 연합뉴스

21일 한국부동산원에 따르면 올해 1∼11월 서울 아파트 월세가 3.29% 오른 것으로 나타났다. 2015년 관련 집계가 시작된 이래 연간 상승률이 3%를 넘은 건 처음이다.

지난해 연간 월세 상승률은 2.86%로 2년 연속 역대 최고치를 경신했다. 올해 1월 서울 아파트 월세는 전달 대비 0.12% 올랐고 이후 4월까지 0.1%를 유지하다가 5월 0.2%로 오른 뒤 10∼11월에는 각각 0.64%, 0.63% 상승했다. 이는 한국부동산원이 집계하는 월세통합가격지수를 비교한 것으로 2024년 12월 서울 월세지수는 99.53에서 지난달 102.80으로 11개월간 3.29% 올랐다.

서울 전역이 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 묶인 10·15대책 발표 이후 세를 낀 ‘갭투자’가 원천 차단되자 전세 매물이 급감하고 전세의 월세화가 가속화한 영향으로 풀이된다.

서울 25개 구별 상승률을 보면 올해 들어 지난달까지 송파구의 아파트 월세 상승률이 7.54%로 가장 높았다. 이어 용산구(6.35%), 강동구(5.22%), 영등포구(5.09%) 등의 순이었다. 서울의 평균 월세 가격은 지난달 기준 147만6000원이었다. 지난 2월 134만7000원에서 매달 지속적으로 올랐다. 올해 전국 4인 가구 중위소득(약 610만원)을 고려하면 서울 아파트 거주자의 경우 소득의 20%를 매달 월세로 지출하는 셈이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지