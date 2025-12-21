“내년 핵잠·농축·재처리 한·미협의 동시 진행”

한·미가 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 건조를 위해 미국 대통령 권한으로 군용 핵물질 이전을 허가할 수 있도록 한 미국 원자력법 제91조에 따라 별도 협정을 체결하기로 뜻을 모았다. 양국은 또 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 등 양국 정상 합의의 이행을 위한 분야별 협의를 내년부터 동시다발적으로 진행하기로 합의한 것으로 알려졌다.

위성락 대통령실 국가안보실장이 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스 공항을 통해 입국한 뒤 기자들 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

20일(현지시간) 캐나다를 방문 중인 위 실장은 16∼17일 미국 워싱턴에서 마코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관, 크리스 라이트 에너지부 장관 등을 만나면서 이같이 논의한 것으로 보인다. 그는 18일 뉴욕에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 면담한 뒤 캐나다로 떠나기 전 한국 언론과 만나 “(미국의 원자력법) 제91조에 따른 예외 문제를 한국과 미국 사이에 별도 협정으로 만들기로 했다”고 밝혔다.

위 실장은 이번 일정 중 핵잠뿐만 아니라 미국이 한·미 원자력 협력 협정에 부합하고 미국의 법적 요건을 준수하는 범위 내에서 한국의 평화적 이용을 위한 민간 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리로 귀결될 절차를 지지하기로 한 양국 정상회담 합의를 이행하기 위해 내년부터 분야별로 동시다발적인 논의를 시작하기로 한 것으로 전해졌다.

대통령실에 따르면 위 실장은 미국과 캐나다를 방문한 뒤 곧장 일본으로 향해 도쿄에서 모테기 도시미쓰 일본 외무상 등을 만나 다음달 양국 간 정상회담 추진에 맞춰 한·일 및 한·미·일 협력 강화 방안을 논의한다.

한편, 21일 외교가에 따르면 정부는 최근 러시아 당국자와 접촉해 북한 관련 현안을 논의한 것으로 알려졌다.

