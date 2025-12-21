3년 7개월 만에 막 내린 용산 대통령실… 비상계엄·파면에 ‘역사의 뒤안길’로 [새해부터 다시 청와대시대]

윤석열정부 시작과 동시에 시작된 ‘용산 대통령실’ 시대가 3년7개월 만에 막을 내린다.

권위적이고 제왕적인 대통령 시대 청산의 상징적 조치로 여겨진 용산 대통령실은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포와 탄핵소추, 파면으로 이어지며 빛이 바랬다는 평가다.

지난 4월 1일 서울 용산구 대통령실 모습. 뉴시스

윤 전 대통령은 당선인 시절인 2022년 3월20일, 대통령직인수위원회 기자실에서 용산 국방부 청사 일대 조감도를 펴놓고 50분가량 직접 대통령실 이전 계획과 필요성에 대해 설명했다. 윤 대통령은 새로운 정부의 쇄신, 소통 의지를 강조하며 이전을 강행했고, 대통령 취임 당일인 5월10일 자정 용산 대통령실 지하벙커에서 군 통수권자로서 군의 보고를 받으며 집무를 시작했다. 다만 대통령실 용산 이전에 따른 보안 문제와 대통령 출퇴근으로 발생하는 교통 불편, 비상 상황 대응력 부족, 부처 연쇄 이동에 따른 예산 낭비 등 수많은 논란과 비판이 이어졌다.

윤 전 대통령은 취임 이튿날인 5월11일 대통령실로 출근하면서 기자들과 만났다. 윤 대통령은 ‘출퇴근하는 대통령이 된 소감’을 묻자 “글쎄 뭐 특별한 소감 없다. 일해야죠”하고 답했다. 이후 60차례 가까이 기자들과 출근길 문답(도어스테핑)을 이어갔다. 도어스테핑은 대통령실 출입기자와 대통령실 비서관의 공개 설전 등을 계기로 11월21일 잠정 중단됐다.

대통령실 용산 이전은 2022년 발생한 10·29 이태원 참사의 원인으로 지목되기도 했다. 당시 질서 유지와 인파 통제 부실 원인으로 경찰력이 대통령실 인근 경비에 집중된 탓에 대비가 제대로 이뤄지지 못했다는 지적이 나왔다. 그 밖에도 용산 대통령실 이전에 무속이 개입됐다는 논란, 관저 공사 특혜 의혹까지 제기되며 하루도 편할 날이 없이 논란이 지속했다.

대통령실 용산 이전, 청와대 재이전으로 1300억원에 달하는 국민 혈세가 낭비됐다는 지적도 이어진다. 국회예산정책처는 2022년부터 2024년까지 대통령실을 용산으로 옮기는 데 총 832억1600만원이 든 것으로 추산했다. 이번 청와대 복귀를 위한 예산은 지난달 6일 국무회의에서 259억원이 예비비로 편성됐고, 국방부가 다시 용산으로 돌아가는 데는 238억원이 책정됐다.

최진 대통령리더십연구원 원장은 21일 통화에서 “대통령실을 이전했다가 다시 원위치로 가면서 국고·국론·시간 낭비 등 너무나 많은 낭비를 겪었다는 것을 이재명 대통령이 직시해야 한다”면서 “원위치를 한다면 이제 과거에 제기된 문제들을 보완해야 한다”고 강조했다.

