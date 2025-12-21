코리아전담반, 캄보디아 범죄단지 급습… 감금 한국인 1명 구출

경찰이 캄보디아 범죄단지를 급습해 감금된 한국인 1명을 구출하고 조직원 20여명을 검거했다. 경찰이 이달 캄보디아에서 검거한 범죄단지 조직원들만 92명에 달한다.

캄보디아 범죄단지서 검거된 한국인 피싱범들. 경찰청 제공

경찰청은 한국과 캄보디아 경찰이 현지에 구성한 ‘코리아 전담팀’이 캄보디아 몬돌끼리 지역의 범죄단지에 감금된 20대 남성 A씨와 범죄 혐의자 26명을 지난 18일(현지시간) 붙잡았다고 21일 밝혔다.



경찰은 2일 국내 실종 신고를 통해 A씨의 감금 피해 사실을 확인했다. A씨가 가족에게 걸어 온 구조 전화의 위치추적을 통해 감금 위치를 파악할 수 있었고 곧바로 코리아 전담반 소속 한국 경찰 4명을 파견했다. 범죄단지로 출입 가능한 문 3개는 무장 경비원에 의해 막혀 있었다. 베트남 국경과도 50m밖에 떨어져있지 않아 도주 가능성도 컸다.경찰은 현지 경찰과 20일 대규모 작전을 준비했으나, 범죄단지 내 경비원들이 도주하는 변수가 발생했다. 결국 18일로 작전 일정을 앞당겨 현지 경찰 40여명과 함께 건물 외곽을 봉쇄했다. 경찰은 단지를 급습해 A씨를 구출하고 한국인 조직원 26명을 검거할 수 있었다.



코리아 전담반의 구출 작전을 통해 12월 검거한 범죄단지 조직원들은 92명에 달했다. 국민도 2명이 구출됐다. 경찰은 조직원들에 대해서도 감금·납치 여부를 확인하고 국내 송환 절차를 밟을 예정이다. 이재명 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다”고 격려했다.

