대만 도심 흉기난동에 15명 사상… 모방범죄 예고글로 불안감 증폭

대만 타이베이에서 발생한 흉기난동 사건으로 연말연시를 앞두고 대만 사회가 충격에 빠졌다. 유사 범행을 예고하는 글까지 사회관계망서비스(SNS)에 게재되면서 대만 사회의 불안감이 커지고 있다.

사진=로이터연합뉴스

21일 대만 중앙통신사 등에 따르면 장룽싱 대만 내정부 경정서(경찰청) 서장은 지하철역인 타이베이역과 중산역 일대에서 발생한 흉기난동 사건으로 4명이 사망하고 11명이 다쳤다고 전날 밝혔다. 사망자에는 범인 장원(27)이 포함됐으며, 그는 백화점 건물 안에서 무차별 공격을 이어가다가 경찰 추격 중 5층에서 뛰어내려 사망했다. 대만 당국은 범인의 범행 동기를 밝히는 데 주력하고 있으며, 타이베이시 경찰 당국은 현재까지 공범은 발견되지 않았다고 설명했다. 장원은 과거 경비·보안 업무를 한 적이 있으나 현재는 무직인 것으로 파악됐다.



범인은 지난 19일 타이베이 중산역 밖에서 연막탄을 터뜨리고 시민들을 향해 무차별로 흉기를 휘두른 데 이어 인근의 백화점으로 난입해 1층과 4층에서 흉기를 또 휘둘렀다. 흉기난동 사건을 일으키기 전인 같은 날 오후 3시50분에서 4시 사이에 오토바이를 타고 3곳에서 방화를 저질러 승용차 2대와 오토바이 3대를 파손시킨 사실도 확인됐다.

19일 대만 수도 타이베이 중심가 지하철역인 타이베이역과 중산역 일대에서 발생한 흉기 난동으로 칼에 찔린 부상자들을 현장에 출동한 구조대원들이 구조하고 있다. 타이베이=로이터연합뉴스

유사 범행을 예고하는 글이 올라와 불안감은 더욱 커지고 있다. 이날 대만 연합보에 따르면 전날 SNS 플랫폼 스레드와 엑스(X·옛 트위터)에 “장원은 내 동생이고, 다음 장소는 가오슝역”이라는 글이 올라왔다. IP 주소 추적 결과 해당 글은 최초 베트남에서 작성됐으며, 대학생 천모씨가 이를 X에 공유해 올린 것으로 확인됐다. 수사 당국에 체포된 천씨는 “사람들의 주의를 환기하기 위해 메시지를 전달했을 뿐”이라고 해명했다. 이 밖에 SNS에는 “12월31일 (타이베이시) 베이터우에서 100명이 살해될 것”이라는 협박글도 게재됐다. 당국은 이 같은 협박글에 대한 추적 수사를 진행하는 한편 관련 지역의 치안을 강화할 계획이라고 밝혔다.

